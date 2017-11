Mưa lớn, Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ

Đến 15 giờ chiều nay (1-11), Thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) đã nâng mức xả lũ lên 1.600m3/giây, cộng với lưu lượng xả nước chạy máy 400m3/giây nên lưu lượng nước xả về hạ lưu sông Ba của thủy điện này lên 2.000m3/giây. Hiện mực nước hồ thủy điện Sông Ba Hạ đã đạt cao trình 103m so với mực nước biển. Lưu lượng nước về tiếp tục tăng lên trên 2.000m3/giây. Việc xả lũ bắt đầu vào trưa nay.

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ

"Dự báo đến tối 1-11, lưu lượng xả lũ tại Thủy điện Sông Ba Hạ sẽ tiếp tục tăng do lưu lượng nước từ Tây Nguyên đổ xuống đang tăng"- ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết.

Hiện mực nước hạ lưu sông Ba đã bắt đầu dâng cao. Một số khu dân cư thuộc các xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Thịnh đã bị lũ chia cắt, cô lập. Theo UBND xã Hòa Mỹ Đông, từ trưa 1-11, hơn 70 ngôi nhà gần sông Bánh Lái thuộc thôn Phú Thọ, xã Hòa Mỹ Đông đã bị cô lập hoàn toàn. Ngoài ra, hai thôn Xuân Mỹ, Lạc Chỉ của xã Hòa Mỹ Đông đã bị chia cắt do cầu Bến Trâu ngập sâu trong nước.

Mưa tối mặt tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên)

Theo ông Trần Hữu Thế, một số vùng tại các huyện Tuy An, Đồng Xuân đã bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài. Cầu La Hai trên tỉnh lộ 641 từ huyện Tuy An đi huyện Đồng Xuân đã bị ngập hơn 1,5 m. Nhiều tuyến giao thông trọng yếu của hai huyện này đã bị chia cắt. Một số khu dân cư ở huyện Tuy An bị cô lập. Một số trường học ở các xã An Định, An Nghiệp đã cho học sinh nghỉ học.