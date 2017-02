Mua mãi chẳng thấy thần may gọi tên, số đông đang dần "thờ ơ" với Vietlott?

Những tháng trước, trên facebook của giới trẻ đầy rẫy những status hấp dẫn kèm bức ảnh “khoe” đã sở hữu cơ hội kiếm hàng mấy chục tỷ đồng.

Sau những status đầy kỳ vọng và cũng đầy bán tính bán nghi biết đâu mình sẽ may mắn là những dòng status cũng não nề không kém như: “Vậy là tàn một giấc mơ”, “Bát phở cuối cùng đã mất, giờ biết lấy gì ăn cho ấm bụng đây”….

Một thời gian khá dài, nhiều người miệt mài mua xổ số Vietlott 6/45 với mong muốn mình sẽ là người may mắn trúng những giải thưởng mà làm ăn tích cóp cả đời cũng khó lòng có được. Nhưng, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn.

Sau nhiều lần mua mà không lần nào trúng giải thưởng, nhiều người đã từ bỏ ước mơ may mắn sẽ gọi tên mình. Chị H., một người rất mê may rủi, cho hay, trước đây chị vẫn thường tiết kiệm những khoản chi tiêu bé như đi bộ quãng đường ngắn để tiết kiệm tiền xe bus/taxi và dùng tiền đó để “tự thưởng” cho mình 1-2 tấm vé xổ số nhưng bây giờ chị đã không còn mua nữa. “Mua một lần không trúng, tôi cho rằng vận may chưa đến với mình và chờ đợi lần thứ 2. Lần thứ 2 không trúng, tội vẫn nhủ lòng mình như thế. Nhưng nếu đến lần thứ 10, vận may không đến thì tôi thấy mình xui xẻo. Tôi không muốn sự xui xẻo đeo bám mình bởi số vé có kỳ lên đến hàng triệu lượt thì vận may cho mình là rất ít”. Khi được hỏi sau này chị còn ý định mua vé nữa không, chị H. cho hay: “Tôi sẽ mua khi tôi cảm thấy mình may mắn nhưng không phải thường xuyên như thời gian qua”.

Có lẽ, nhiều người cũng nghĩ như chị H. Thống kê cho thấy, doanh thu của Vietlott những kỳ quay gần đây đã giảm rất sâu so với đỉnh điểm và điều đáng ngại. Từ doanh số 79 tỷ đồng đạt được ở kỳ quay ngay trước tết nguyên đán, doanh số của Vietlott các kỳ quay tiếp đó đã giảm rất sâu. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, riêng xổ số Mega 6/45 của Vietlott có đến 2 kỳ quay doanh số xuống dưới 20 tỷ đồng.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ