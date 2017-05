Mua nhà – Trúng nhà” khi thuê dài hạn căn hộ Charmington La Pointe (Quận 10)

Mang quà đến tận nhà

Buổi lễ bốc thăm trúng thưởng được tổ chức tại khuôn viên dự án Jamona Golden Silk (đường Bùi Văn Ba, quận 7) diễn ra công khai minh bạch trước gần 1000 khách hàng tham dự. Thật bất ngờ, căn hộ Office-tel thuộc về một khách hàng đến từ khu vực phía Bắc đó là anh Phạm Nguyên Anh (Ba Đình, Hà Nội).

Đại diện công ty Sacomreal đã nhanh chóng có mặt tại Hà Nội để tận tay trao giải cho anh. Đang đi nghỉ cuối tuần cùng gia đình, anh bất ngờ khi nhận được thông báo từ Công ty. Xúc động trước sự chân thành và chu đáo của đội ngũ Sacomreal, anh Nguyên Anh cho biết: mặc dù ở Hà Nội nhưng anh rất quan tâm, đầu tư bất động sản tại phía Nam và anh ưu tiên chọn các sản phẩm do Sacomreal phát triển bởi: “Đây là một thương hiệu uy tín lâu năm trên thị trường, do đó hạn chế được rất nhiều rủi ro trong quá trình mua nhà. Hôm nay, tôi thật bất ngờ và may mắn nhận được phần thưởng này. Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục tin chọn các sản phẩm của Sacomreal để đầu tư và an cư”. Anh Nguyên Anh trải lòng.

Và cũng trong buổi lễ bốc thăm may mắn đã mỉm cười với chị Đinh Kiều Hoa Lệ là chủ sở hữu của căn hộ Luxury Home nhận được một chiếc xe hơi Kia Morning trị giá 330 triệu đồng. Bất ngờ vì nhận được giải thưởng chị Hoa Lệ chia sẻ “Tôi thật sự là một khách hàng may mắn. Khi quyết định mua nhà ở, tôi đã chọn Luxury Home vì căn hộ này có vị trí thuận tiện, thiết kế thông minh, lại nằm trong tổng thể của dự án Jamona City nên được thừa hưởng nhiều tiện ích đi kèm. Nhưng quan trọng nhất là sản phẩm được phát triển bởi doanh nghiệp uy tín. Cảm ơn công ty Sacomreal”.

Chị Hoa Lệ nhận giải thưởng chiếc xe hơi.

Trong buổi lễ bốc thăm, không chỉ có Căn hộ office-tel và xe hơi Kia Morning mà rất nhiều những giải thưởng khác cũng đã tìm được chủ nhân như iPhone 7 Red, iPad mini, Vàng 24K, xe đạp thể thao,…

Theo đơn vị tổ chức, đây là chương trình nhằm tri ân khách hàng đã mua các sản phẩm trong giai đoạn khuyến mãi. Việc thực hiện tổ chức lễ bốc thăm là minh chứng cho thấy uy tín của Sacomreal trong cam kết với khách hàng. Bằng kinh nghiệm phát triển dự án cùng với tiềm lực tài chính vững mạnh Sacomreal luôn đảm về chất lượng của từng sản phẩm nhà ở và thời gian bàn giao đúng hẹn.

Không chỉ là căn hộ và xe hơi

Trên đà phát triển và đón nhận nhiều tích cực từ thị trường bất động sản, Sacomreal đã, đang và sẽ phát triển hàng ngàn ngôi nhà đạt chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Trong đó, Sacomreal tập trung phát triển các dòng sản phẩm chính: dòng sản phẩm căn hộ cao cấp – Charmington, khu đô thị phức hợp – Jamona và dòng căn hộ tầm trung Carillon.

Đặc biệt, hiện tại, hai dòng sản phẩm thuộc khu compound khép kín là biệt thự Jamona Golden Silk và căn hộ sinh thái Jamona Heights đang được đông đảo khách hàng tìm mua. Tính đến nay, 90% biệt thự và nhà phố của Jamona Golden Silk đã được bán hết. Riêng căn hộ sinh thái Jamona Heights cũng đạt mốc bán 90% trong đợt mở bán tháng 4. Để đạt được điều này, ngoài vị trí, tiện ích tối ưu thì phương thức thanh toán tốt cũng giúp cho khách hàng khi đến với Sacomreal cảm thấy hài lòng.

Mong muốn cùng chia sẻ gánh nặng, áp lực tài chính khi mua nhà Sacomreal đưa ra nhiều chương trình thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng chủ động dòng tiền khi quyết định mua nhà. Jamona Heights áp dụng phương thức thanh toán chỉ 20% nhận nhà. Với giá 2 tỷ căn 2PN, khách hàng trả tương đương 400 triệu trong 7 tháng, sau đó sẽ không phải đóng bất kỳ khoản phí nào cho tới khi có thông báo nhận nhà vào quý III/2018.

Đông đảo khách hàng quan tâm, đặt mua Jamona Heights.

Không dừng lại ở đó, dự kiến đầu quý 3/2017, Sacomreal sẽ chào bán ra thị trường gần 1500 căn hộ cao cấp Charmington Iris tọa lạc tại vị trí đắc địa, trung tâm quận 4, có ba mặt giáp sông. Đây là dự án “bom tấn” được khách hàng chờ đợi, hứa hẹn là nơi sinh sống đẳng cấp, phồn vinh cho những cư dân ưu tú.

Song song đó, Sacomreal cũng sẽ triển khai các dự án nằm trong chuỗi Carillon như Carillon 6, Carillon 7 tại quận Tân Phú. Dòng sản phẩm căn hộ Carillon sẽ phục vụ cho đại đa số cư là những gia đình trẻ. Nơi đây đặt nền móng và khởi đầu cho một cuộc sống nhộn nhịp, trẻ trung, năng động cho những người trẻ an cư.

Uy tín lâu năm, tài chính vững vàng, chất lượng hoàn hảo, ân cần trong phục vụ là những yếu tố chính làm cho các sản phẩm của Sacomreal luôn được khách hàng trong Nam và ngoài Bắc đón nhận.

