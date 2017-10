Mua nhà trước tuổi 30

Tích lũy ban đầu thấp tạo áp lực tài chính

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện đang sở hữu tài nguyên dân số “vàng” với độ tuổi từ 25- 45 chiếm tỉ lệ hơn 32%. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nhóm dân số trẻ này trở thành nguồn khách có nhu cầu ở thực cao nhất của các dự án bất động sản. Bởi, những người trong độ tuổi 25 -45 thường mang quan niệm “có an cư thì mới lạc nghiệp”.

Đặc biệt, tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM mỗi năm có hơn 50.000 cặp vợ chồng trẻ mới kết hôn, kéo theo nhu cầu cao về nhà ở. Tuy nhiên, khả năng mua nhà của họ cũng bị giới hạn bởi giá nhà tăng và chưa có kế hoạch tài chính hợp lý.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, hạn chế lớn nhất của những người trẻ là mức tích lũy ban đầu còn thấp nên để mua được một căn nhà là không hề đơn giản dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều dòng sản phẩm phù hợp với họ. Bài toán tích lũy thấp của nhóm khách và giá nhà là 1 nan đề mà không phải chủ đầu tư nào cũng giải quyết được khi đầu tư nhà cho người trẻ.

Ông Châu nói: “Để giải bài toán này không chỉ giải quyết ở nguồn cung với những dự án có sản phẩm phù hợp mà còn là giải pháp hỗ trợ tài chính”. Ông Châu cho biết, những giải pháp như kéo dài thời gian thanh toán, hỗ trợ lãi suất cho khách mua nhà... là những giải pháp tài chính mà các nhà đầu tư hiện nay thường dùng để hỗ trợ nhóm khách hàng có tích lũy ban đầu thấp có thể mua nhà. Điều quan trọng là giải pháp tài chính của chủ đầu tư nào phù hợp hơn thì dự án đó hút khách.

Đồng tình với những nhận định trên, đại diện đơn vị phát triển dự án CENLAND cho biết: Vay ngân hàng để mua nhà là chuyện phổ biến hiện nay và hầu như dự án nào cũng áp dụng. Nhưng vay thì phải trả và áp lực trả lãi hàng tháng cũng không dễ dàng gì đối với người trẻ có mức thu nhập bậc trung tại Hà Nội.

Giải pháp tài chính đơn giản

Nhằm giải thích rõ hơn về phương thức hỗ trợ tài chính phù hợp, đại diện đơn vị phát triển dự án CENLAND chia sẻ trường hợp đã thực hiện tại dự án The TWO Residence (Khu đô thị Gamuda Gardens, Hoàng Mai, HN). Với định hướng nhằm vào đối tượng khách hàng trẻ, đặc biệt những người trong độ tuổi 30, căn hộ tại The TWO Residence được thiết kế với mức giá hợp lí và chính sách thanh toán linh hoạt.

The TWO Residence – Giải pháp hoàn hảo cho người trẻ.

Theo đó, khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án The TWO Residence sẽ được nhận ngay chiết khấu 3% vào đợt bàn giao nhà, miễn phí 2 năm quản lý vận hành và miễn phí 1 năm phí thành viên Câu lạc bộ dành cho gia đình.

Đặc biệt, trong giai đoạn này khách hàng mua căn hộ The TWO Residence chỉ cần thanh toán trước 50% giá trị căn hộ; 50% còn lại sẽ trả trong vòng 36 tháng. Ngoài ra, khách hàng sẽ được tặng gói tủ bếp mừng tân gia Ikea trị giá 20 triệu đồng khi mua căn hộ tại dự án The TWO Residence từ thời điểm này cho tới ngày 10/10/2017.

Với chính sách thanh toán linh hoạt cùng quà tặng hấp dẫn, người mua nhà sẽ không phải chịu áp lực về tài chính từ thời điểm ký hợp đồng mua bán cho đến khi nhận nhà. Chương trình ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn với người mua nhà vì đây là lần đầu tiên Chủ đầu tư Gamuda Land áp dụng gói lãi suất ưu đãi hấp dẫn cho người mua.

Đặc biệt, dự án đã đi được ¾ quãng đường và cất nóc vào ngày 26/08/2017, chủ đầu tư áp dụng chính sách hấp dẫn này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua trong điều kiện tích lũy ban đầu còn hạn chế.

Bên cạnh đó, The TWO Residence nằm trong khuôn viên quần thể đô thị Gamuda City, đầu tư và phát triển bởi Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị danh tiếng đến từ Malaysia. Gamuda Land tạo nên những tổ ấm thực sự, nơi mọi người đều cảm thấy khao khát được mang gia đình mình tới sinh sống, nơi con cháu lớn lên và ông bà an hưởng tuổi già.

Dự án The TWO Residence sẽ được bàn giao vào tháng 2 năm 2018.

“Với sản phẩm The TWO Residence, chúng tôi mong muốn xây dựng một cộng đồng dân cư thu nhỏ trong lòng cộng đồng khu đô thị Gamuda Gardens nói riêng và Gamuda City nói chung. Để cư dân có cảm giác là một phần quan trọng của một cộng đồng gần gũi là điều cần thiết trong tiến trình tạo lập một không gian sống văn minh và an toàn. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích cộng đồng xích lại gần nhau hơn và tạo sự kết nối giữa thiên nhiên và con người, chúng tôi luôn lưu tâm phát triển các chốn sinh hoạt cộng đồng, đơn cử là The TWO Residence với sân vườn tầng 5 gồm vườn dạo, công viên, bể vầy và vườn treo tầng 27, kết hợp với hệ thống tiện ích đa dạng tại Gamuda Gardens và Gamuda City”, ông Chow Chee Fan, Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam chia sẻ.

Với những điểm mạnh về tiện ích, chính sách bán hàng, The TWO Residence là sự lựa chọn không thể tốt hơn cho các hộ gia đình, khách hàng trẻ… có nhu cầu ở thực hay đầu tư. Do đó, chỉ sau hơn 1 năm ra mắt, hầu hết các căn hộ thuộc dự án The TWO Residence đã tìm được chủ nhân. Hiện dự án chỉ còn một số lượng ít các căn hộ cuối cùng.