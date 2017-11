Mục tiêu giảm tồn kho xuống còn 6 triệu tấn than năm 2018 của TKV có khả thi?

Báo cáo Bộ Công thương về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại 10 tháng 2017 cho biết sản lượng tồn kho than là 9 triệu tấn.

Cụ thể trong 10 tháng của năm, sản lượng than sạch ước đạt 31,5 triệu tấn, so với cùng kỳ năm 2016 giảm 0,4%. Trong đó, than sạch của TKV là 26,9 triệu tấn, giảm 1,2%.

Sản lượng than sạch giảm chủ yếu do nhu cầu than cho điện và xi măng giảm mạnh. Tồn kho than sạch của TKV hết tháng 10 khoảng 9 triệu tấn.

Đối với than tồn kho (than sạch và than bán thành phẩm), Nhà nước giao định mức cho toàn ngành là 8 – 9 triệu tấn nhằm đảm bảo an toàn năng lượng quốc gia.

Than tồn kho được xem là trở ngại lớn cho tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của TKV, theo nhận định của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói tại buổi kiểm tra của Tổ công tác của Thủ tướng. Đây cũng là 1 trong 5 vấn đề được Thủ tướng lưu ý tập đoàn này.

Thông báo của TKV cũng cho biết tập đoàn đang chỉ đạo các Ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị trong điều hành để tăng cường tiêu thụ than.

Cụ thể, theo kế hoạch đã được Hội đồng thành viên phê duyệt, năm 2018, dự kiến toàn tập đoàn sẽ đặt kế hoạch tiêu thụ 36 triệu tấn than các loại. Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị sản xuất than nguyên khai theo 3 kịch bản: Sản xuất 36 triệu tấn, 35 triệu tấn hoặc 34 triệu tấn tùy theo mức độ tiêu thụ than trên thị trường để đạt được con số tồn kho trong giới hạn 5-6 triệu tấn.

Mục tiêu của TKV là rõ ràng, tuy nhiên nếu nhìn vào thực trạng của 10 tháng năm 2017 dường như là thách thức rất lớn.

Thực tế cho thấy kế hoạch mà TKV đề ra hồi đầu năm 2017 đã không đạt được. Tính đến hết 2017, TKV dự kiến chỉ tiêu thụ được 33,55 triệu tấn, giảm 2,5 triệu tấn so với kế hoạch. Mục tiêu phấn đấu giảm tồn kho tối thiểu 500 nghìn tấn than các loại của TKV cũng không thành công, lượng tồn kho của TKV đến nay đã vượt xa định mức, lên khoảng 9 triệu tấn.

Một trong số nguyên nhân chính khiến cho TKV gặp khó khăn là bởi chính sách Nhà nước có sự thay đổi cho phép các nhà máy nhiệt điện chạy than chủ động trong việc lựa chọn nhà cung cấp. Theo đó, TKV đã trở thành một trong số những kênh cung ứng, thực hiện trên cơ sở hợp đồng mua bán hàng năm hoặc hợp đồng mua bán dài hạn đã được ký kết giữa tập đoàn này với các nhà máy nhiệt điện.

Lượng tồn kho cao gây khó khăn buộc TKV phải điều hành theo hướng ổn định sản xuất, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý.

Trong 10 tháng năm 2017, tập đoàn này đã sản xuất được 29,3 triệu tấn than nguyên khai, bằng 81,5% kế hoạch năm. Sản lượng than tiêu thụ đạt 26,9 triệu tấn, bằng 74,7% kế hoạch năm. Doanh thu đạt 87.543 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm.