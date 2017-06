Mulberry Lane, chốn an cư lý tưởng của người nước ngoài tại Hà Nội

Tiềm năng thị trường BĐS cho thuê đối với người nước ngoài tại Hà Nội

Hiện tại, có hơn 320,000 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, chủ yếu tập trung tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Tới thời điểm hiện tại, chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương tao điều kiện cho người nước ngoài sở hữu, chuyển nhượng hay thuê nhà.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số khó khăn cho người nước ngoài có nhu cầu tìm nhà có chất lượng tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Cô Lim Serene (Quốc tịch Hong Kong) cho biết “Cuộc sống tại Việt Nam rất thoải mái, tuy nhiên quá trình thuê nhà ở tại đây lại khá khó khăn. Cụ thể là nhiều chủ đầu tư Việt Nam chưa hiểu được các nhu cầu của người nước ngoài sinh sống tại đây như yêu cầu về môi trường sống và dịch vụ tiện tích theo tiêu chuẩn quốc tế, những điều khoản và điều kiện thuê nhà cũng chưa thực sự thuận tiện. Ngoài ra, có khá nhiều dự án nhà ở tại Hà Nội nhưng các tiêu chuẩn về chất lượng quản lý tòa nhà hay hỗ trợ từ phía Ban Quản lý chưa thực sự bảo đảm như cam kết ban đầu.”

Đây là những khó khăn phổ biến khiến người nước ngoài khó sở hữu nhà tại Việt Nam. Được biết, trên địa bàn Hà Nội có khá nhiều dự án Bất động sản nhưng chỉ một số ít trong đó được người nước ngoài lựa chọn làm nơi an cư nhờ sự thuận tiện về thủ tục thuê nhà cũng như phù hợp với đa phần cư dân nước ngoài. Trong đó, dự án Mulberry Lane của chủ đầu tư danh tiếng Singapore: Capitaland là 1 ví dụ.

Chung cư Mulberry Lane – Lựa chọn cho người nước ngoài tại Việt Nam

Môi trường sống hiện đại, được quy hoạch theo hướng “All in one”, an ninh khép kín 24/24, tiện ích chỉn chu... là những yếu tố được cộng đồng người nước ngoài đánh giá cao khi nói về chung cư Mulberry Lane (Khu đô thị Mỗ Lao – Hà Nội).

Sống tại Mulberry Lane 1,5 năm, gia đình chị Myung Lim Kim (Quốc tịch Hàn Quốc) tại Block A cho biết rất hài lòng với chất lượng dịch vụ: “Chúng tôi đã sống ở thủ đô Cairo, Ai Cập trước khi chuyển đến Việt Nam. Do sống ở nước ngoài nhiều nên gia đình tôi đã quen với môi trường trong lành, sạch sẽ và tương đối yên tĩnh chính vì vậy ngay sau khi đến xem căn hộ gia đình tôi đã chọn đây sẽ là nơi an cư lý tưởng”.

“Tại Mulberry Lane, tôi đặc biệt thích khu vườn trên không. Ở đó, cậu con trai nhỏ 19 tháng tuổi của tôi có thể tha hồ vui chơi, khám phá thế giới xung quanh trong một không gian xanh mát và an toàn tuyệt đối”, chị Kim chia sẻ.

Cô Myung Lim Kim (Hàn Quốc) – Cư dân Mulberry Lane sống tại tòa A cùng con nhỏ.

Cũng khá hài lòng sau một thời gian dài sinh sống tại khu chung cư Mulberry Lane, anh Sung Sik Oh (Quốc tịch Hàn Quốc) chủ căn hộ tại tòa E đánh giá Mulberry Lane là một dự án đáng sống với những tiêu chuẩn cao về chất lượng dịch vụ và không gian: “Khi lựa chọn 1 căn hộ, ưu tiên hàng đầu của tôi đó là sự thoải mái, tiện lợi. Kết cấu và các thiết bị trong ngôi nhà hiện đại và đầy đủ tiện ích.

Vườn thượng uyển Sky Gargen.

“Đặc biệt, vị trí Mulberry Lane rất thuận lợi cho việc đi lại tới công ty, tôi cũng có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm mua sắm lớn như siêu thị Big C, Lotte hay các khu trung tâm tập trung nhiều người Hàn sinh sống như Keangnam, khu vực Trung Hòa – Nhân Chính”, anh Sung Sik Oh cho biết.

Nếu như chị Myung Lim Kim, anh Sung Sik Oh bị cuốn hút bởi không gian xanh cùng môi trường sống đẳng cấp quốc tế tại Mulberry Lane thì cô Lim Serene (Quốc tịch Hong Kong) – sống tại tòa D lại hoàn toàn bị thuyết phục bởi chất lượng dịch vụ và an ninh tại Mulberry Lane: “Tại Mulberry Lane, tôi đã không còn phải lo lắng hay bận tâm tới vấn đề an ninh bởi dự án có các chốt bảo vệ nghiêm ngặt vòng ngoài, hệ thống camera giám sát 24/7, mỗi ngôi nhà trong dự án cũng được trang bị nút báo động phòng khi có sự cố”.

“Thủ tục thuê nhà cho người nước ngoài đơn giản và nhanh gọn với sự trợ giúp từ chủ nhà, ban quản lý, và các công ty môi giới”, cô Lim Serene cho hay.

Đến tháng 5/2017, có tới hơn 20% hộ cư dân là người nước ngoài tại Mulberry Lane đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Hồng Kong, Nhật Bản, Singapore... Được biết, thương hiệu của Chủ đầu tư cùng đơn vị quản lý tòa nhà, tập đoàn JLL (Hoa Kỳ) cũng đóng vai trò quan trọng trong quyết định thuê nhà của người nước ngoài tại đây.

