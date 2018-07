Mumuso Việt Nam từng bị phạt hơn 322 triệu vì kinh doanh hàng lậu

Nguồn tin của Báo Người Lao Động ngày 18-7 cho hay ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, từng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mumuso Việt Nam (gọi tắt là Mumuso Việt Nam) hồi tháng 3-2018.

Theo đó, phạt tiền ở mức 50 triệu đồng đối với hành vi không công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường theo quy định của Nghị định 176.

Phạt tiền với mức phạt 90 triệu đồng với hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; phạt tiền mức 180 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu là mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định số 185.

Mumuso cũng bị TP HCM phạt tiền mức 2,5 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hoá nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tổng cộng tiền phạt dành cho công ty này là 322,5 triệu đồng.

Mumuso Việt Nam bị TP HCM xử phạt hồi tháng 3-2018.

Ngoài ra, Mumuso còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ 38.384 đơn vị hàng hoá nhập lậu; buộc tiêu huỷ toàn bộ mỹ phẩm không công bố sản phẩm mỹ phẩm trước khi đưa ra lưu thông; buộc tiêu huỷ toàn bộ 26.508 đơn vị mỹ phẩm nhập lậu.

Tại TP Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường cũng phát hiện một số vi phạm của Mumuso Việt Nam như: nhãn phụ ghi không đủ nội dung bắt buộc, nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhưng chưa công bố với Bộ Công Thương…

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương, cho biết chỉ riêng vi phạm trong lĩnh vực cạnh tranh của Mumuso Việt Nam, sẽ bị xử phạt khoảng 100 triệu đồng.

Thông báo kết luận kiểm tra của Bộ Công Thương với Mumuso Việt Nam cách đây vài ngày đã nêu rõ 2257/2273 (99,3%) loại hàng hóa của công ty này kinh doanh được nhập khẩu từ Trung Quốc; phần còn lại được mua tại các đơn vị cung cấp hàng hóa, sản phẩm khác trong nước.

2257 loại hàng hoá nêu trên do "công ty mẹ" là Mumuso Thượng Hải (Trung Quốc) đặt hàng từ các doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất, như Công ty Guangzou Yaohuang Trade Co., Ltd; Công ty Guangzou Yaohuang Trading Co., Ltd (đặt tại Quảng Châu).

Đặc biệt, trong thông tin, tài liệu cung cấp công khai cho người tiêu dùng, công ty sử dụng nhiều nội dung thể hiện sự liên quan tới nguồn gốc từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, công ty không cung cấp được các căn cứ, tài liệu để xác minh tính chính xác của các thông tin, nhất là thông tin về nguồn gốc, công nghệ sản xuất sản phẩm.