Muốn chinh phục thị trường Mỹ, châu Âu, các nhà sản xuất Việt Nam phải chú ý 5 yếu tố này

Cụ thể, báo cáo của UPS nhận định mua sắm trực tuyến qua sàn giao dịch điện tử và các ứng dụng di động dự đoán sẽ tăng trưởng trong tương lai gần.

Theo khảo sát, 43% người mua trong ngành công nghiệp tại Trung Quốc đã sử dụng những ứng dụng di động trong việc mua sắm, bỏ xa Mỹ (30%) và Châu Âu (17%).

Tỷ lệ này cho thấy mức độ tinh vi đang gia tăng nhanh chóng trong bối cảnh thương mại điện tử Châu Á, đồng thời, các kênh kỹ thuật số cũng đang góp phần chuyển đổi cách thức mua sắm của người tiêu dùng trên khắp Châu Á – Thái Bình Dương.

Do đó, UPS cho rằng đây là cơ hội chín muồi cho các nhà sản xuất tận dụng những thế mạnh này, nhằm mở rộng quy mô sang thị trường Trung Quốc – một quốc gia có tỉ lệ ứng dụng cao, cũng như thị trường Mỹ và Châu Âu – nơi các nhà cung cấp truyền thống đang tụt hậu về kỹ thuật số.

Thứ hai, UPS cho biết mặc dù mua sắm trực tuyến đang ngày càng phổ biến nhưng tương tác cá nhân trực tiếp vẫn giữ vai trò quan trọng với những nhà sản xuất Việt Nam muốn mở rộng quy mô kinh doanh sang nước ngoài.

Tại Trung Quốc và Mỹ, hai kênh mua sắm phổ biến nhất là: trang web chính thức (Trung Quốc 17%, Mỹ 23%), và đại diện bán hàng của doanh nghiệp (Trung Quốc 25%, Mỹ 22%).

Tương tự, tại Châu Âu, người mua có xu hướng mua sắm qua thư điện tử (24%) và qua tương tác cá nhân trực tiếp (22%).

Đáng chú ý, 93% người mua tại Trung Quốc đòi hỏi được tương tác cá nhân trực tiếp với đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi thực hiện hành vi mua sắm.

Bởi vậy, các nhà sản xuất Việt Nam muốn thâm nhập thành công vào thị trường này cần nỗ lực khai thác mạng lưới liên kết và quan hệ cá nhân phù hợp. Thêm vào đó, hầu hết người mua lựa chọn mua sắm trực tiếp qua tương tác cá nhân để có thể được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến sản phẩm một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Với lý do này, đây cũng là cơ hội các nhà sản xuất Việt Nam hỗ trợ cải thiện năng suất cho đội ngũ kinh doanh bằng cách cung cấp trước những câu hỏi thường gặp liên quan đến sản phẩm trên các kênh bán hàng trực tuyến.

Thứ ba, dịch vụ hậu mãi chính là nhân tố thiết yếu giúp các nhà sản xuất Việt Nam tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Theo UPS, dịch vụ hậu mãi là vô cùng quan trọng và thường được người mua đòi hỏi trên mọi thị trường, đặc biệt tại Trung Quốc (99%), Mỹ (76%) và Châu Âu (86%).

Dịch vụ hậu mãi đã trở nên đặc biệt quan trọng, bởi 1/5 đến 1/3 tổng người mua chia sẻ rằng họ rất có thể sẽ chuyển đổi sang một nhà cung cấp khác với hỗ trợ các dịch vụ hậu mãi.

Thống kê cho thấy ít nhất 1/3 người mua tại Trung Quốc (32%), Mỹ (43%) và Châu Âu (34%) mong muốn được hưởng các chính sách đổi trả hàng. Bảo dưỡng và sửa chữa tại chỗ cũng là một nhu cầu mà phần lớn người mua ở Trung Quốc (82%), Mỹ (61%) và Châu Âu (61%) rất chú trọng.

Đảm bảo quy trình đổi trả hàng dễ dàng và dịch vụ hậu mãi tại chỗ sẽ giúp các nhà sản xuất Việt Nam tăng lợi thế cạnh tranh của mình, đồng thời giúp phát triển thị phần quốc tế.

Thứ tư, khi lựa chọn nhà cung cấp, yếu tố tối quan trọng đối với người mua tại Trung Quốc, Mỹ và Châu Âu là chất lượng sản phẩm, sau đó mới là các yếu tố về giá thành/chất lượng phù hợp, cũng như tình trạng hàng sẵn có.

Theo khảo sát, phần lớn người mua trong ngành công nghiệp tại Trung Quốc (55%), Mỹ (72%) và Châu Âu (67%) chủ yếu lựa chọn các nguồn hàng sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc 45% người mua Trung Quốc đang mua sắm từ nguồn sản xuất ở nước ngoài vì vậy đây chính là thị trường tiềm năng cho các nhà cung cấp Việt Nam phát triển kinh doanh.

Ba lý do chính khiến người Trung Quốc mua sắm hàng trong nước là giá cả (64%), chất lượng (46%) và khả năng dễ dàng trao đổi khi giao dịch (45%). Bởi vậy, nhà sản xuất Việt Nam muốn thâm nhập vào thị trường này cần đẩy mạnh các nỗ lực truyền thông của mình, nhằm tương thích với các nhu cầu khác nhau của mỗi thị trường.

Thứ năm, các dịch vụ giá trị gia tăng, như công nghệ in 3D, là một yếu tố giúp nhà sản xuất Việt Nam trở nên nổi bật hơn trong thị trường đầy cạnh tranh.

Kết quả khảo sát cho thấy khả năng sẵn sàng chuyển đổi sang nhà cung cấp tích hợp công nghệ in 3D là đáng lưu ý, với 20% người mua tại Trung Quốc, 18% người mua tại Mỹ, và 12% người mua tại Châu Âu. Dịch vụ in 3D sẽ giúp gia tăng mức độ hấp dẫn của sản phẩm – giúp nâng cao chất lượng, tính cá nhân hoá, và khả năng thực hiện những yêu cầu khẩn cấp. Các nhà sản xuất Việt Nam có thể tích hợp công nghệ in 3D sẽ tận dụng được xu hướng mới này, góp phần giúp doanh nghiệp trở nên nổi bật hơn một thị trường đang ngày càng đông đúc.