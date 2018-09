Muốn có được giấc ngủ ngon lành, đây là 5 cách dễ dàng đáng ngạc nhiên mà bạn nên áp dụng hàng ngày

Đó là lý do tại sao Oprah Winfrey và Arianna Huffington, hai trong số những phụ nữ có ảnh hưởng nhất trên giới truyền thông, đã tìm kiếm sự trợ giúp chuyên sâu của Michael Breus - nhà tâm lý học hay còn được gọi là bác sĩ ngủ (Sleep doctor), đồng thời là tác giả của cuốn sách The Power of When. Điều đặc biệt ở đây là những lời khuyên và chỉ dẫn của anh có thể giúp bất cứ ai có được giấc ngủ mà họ cần.

Breus cho rằng lượng giấc ngủ lý tưởng của một người là 7,5 giờ mỗi đêm, hoặc năm chu kỳ ngủ 90 phút. Thật không may, nhiều người trong chúng ta thường có xu hướng ngủ ít hơn, chỉ khoảng 6 giờ thậm chí dưới cả con số này. Điều đó khiến chúng ta có nguy cơ mặc các bệnh về tim mạch, đột quỵ hoặc những vấn đề về tinh thần. Theo một khảo sát Glassdoor, 2/3 số người được hỏi thừa nhận rằng họ sẽ là nhân viên tích cực hơn nếu họ có thể quản lý tốt hơn giấc ngủ của mình.

Để có được giấc ngủ hiệu quả, hãy bắt đầu xây dựng những thói quen tốt hơn. Đặc biệt, bí mật để có được một giấc ngủ lý tưởng là phải tập trung đến những gì bạn đang làm trong những giờ quý giá trước khi đi ngủ.

Bác sĩ Breus khuyên bạn nên áp dụng các mẹo hữu hiệu nhất như tránh sử dụng cafêin, rượu hoặc nicotin trước khi đi ngủ. Anh cũng khuyên mọi người hạn chế sử dụng điện thoại di động trước khi đi ngủ vì các thiết bị phát ra ánh sáng xanh bước sóng ngắn sẽ làm chậm quá trình sản xuất hormone melatonin, một loại hormone kích thích cơn ngủ.

Tuy nhiên, với những người muốn có một giấc ngủ ngon lành nhanh chóng, bạn có thể áp dụng những mẹo thú vị dưới đây. Những phương pháp này được thiết kế để giúp mọi người xây dựng thói quen tốt hơn một cách nhanh chóng và ngăn chặn tình trạng kiệt sức.

Sử dụng đồng hồ bấm giờ

Breus nói rằng một thói quen thư giãn kéo dài trong vòng một giờ có thể giúp bạn ngủ ngon giấc khi bạn sẵn sàng đi ngủ. Anh chia thói quen này thành các đoạn 20 phút. Trong 20 phút đầu tiên, bạn kết thúc nhiệm vụ cuối cùng của mình vào buổi tối. 20 phút tiếp theo để bạn vệ sinh cá nhân như đánh răng, rửa mặt hoặc tắm bằng nước ấm. Anh gợi ý bạn hãy sử dụng 20 phút cuối để thư giãn cơ bắp, căng cơ, cầu nguyện hoặc thiền định.

Để tránh mất thời gian, bác sĩ ngủ khuyên bạn nên sử dụng bộ hẹn giờ để biết khi nào 20 phút của mỗi đoạn đã hết.

Đếm ngược

Một khi bạn đã thực sự sẵn sàng đi ngủ, Breus gợi ý rằng bạn nên đếm ngược. Thật phức tạp để bạn không nghĩ gì trước khi đi ngủ, vì thế đếm ngược là một trong những cách giúp bạn chìm vào giấc ngủ sâu dễ dàng.

Có một giấc ngủ ngắn kết hợp với uống cà phê

Nếu bạn kiệt sức và cần nạp thêm năng lượng để chiến đấu với khối lượng công việc khổng lồ trong ngày, việc kết hợp cà phê với một giấc ngủ ngắn có thể giúp bạn điều này. Breus đề nghị bạn uống một tách cà phê đen, đặc biệt là loại cà phê đánh đá. Ngay sau khi uống cà phê, hãy ngủ một giấc ngắn kéo dài hơn một tiếng rưỡi. Breus nói rằng caffeine ngăn chặn các hóa chất trong cơ thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và nhờ đó bạn sẽ cảm thấy mình như được hồi sinh.

Uống trà chuối ủ

Một giải pháp để giải quyết vấn đề khó ngủ là thưởng thức trà. Bác sĩ gợi ý bạn cắt một nửa quả chuối và cho vào một cốc nước sôi nóng. Sau bốn phút, nước sẽ được "nạp" với magiê có trong chuối. Sử dụng loại trà này cũng như trà hoa cúc, giấc ngủ của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt.

Ra ngoài trời vào buổi sáng

Để đảm bảo có được giấc ngủ ngon hằng đêm, hãy dành thời gian ra ngoài 15 phút mỗi sáng. Những người tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên thường xuyên có thể thiết lập lại nhịp đồng hồ sinh học của họ. Lý do là bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ ngăn chặn quá trình sản xuất hormone ngủ melatonin và vì thế bạn có thể nghỉ ngơi dễ dàng hơn sau đó.