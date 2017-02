Muốn con thông minh và thành đạt mai sau, hãy làm 8 việc này!

Cha mẹ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Một phương pháp dạy con thông minh sẽ giúp con cái hoàn thiện cả về nhân cách lẫn hành động. Các nhà khoa học đã chứng minh, cha mẹ của những đứa trẻ thông minh thường làm 8 điều sau:

1. Họ để con làm việc nhà

Nghiên cứu cho thấy, khi trẻ em được bố mẹ phân công việc nhà, chúng sẽ có ý thức về trách nhiệm và tự lập hơn.

Tại sự kiện Ted Talk, cựu chủ nhiệm khoa Đại học Stanford đồng thời là tác giả cuốn sách “Cách nuôi dạy trẻ trưởng thành” (How to Raise an Adult), bà Julie Lythcott-Haims chia sẻ, những đứa trẻ được dạy làm việc nhà sẽ trở thành những nhân viên biết phối hợp tốt với đồng nghiệp và có khả năng thực hiện các nhiệm vụ một cách độc lập.

Có một lưu ý dành cho các bậc cha mẹ đó là, nên giao cho trẻ những công việc phù hợp với độ tuổi và khả năng. Bạn cũng có thể treo một phần thưởng nho nhỏ để động viên tinh thần trẻ.

2. Họ đặt kỳ vọng cao vào con cái

Đặt ra kỳ vọng cao là điều cần thiết để nuôi dạy con thành công. Bí quyết dành cho bạn là, hãy thiết lập những kỳ vọng vừa sức với trẻ, trong một lĩnh vực nhất định, rồi dần dần tăng lên theo khả năng của trẻ.

Thực tế đã chứng minh, tỷ lệ đỗ đại học của những đứa trẻ có cha mẹ mong muốn con vào đại học thường cao hơn so với những người không mong muốn.

3. Họ dạy con kỹ năng đối phó

Trẻ được cha mẹ dạy cách kiềm chế cơn tức giận, trì hoãn sự hài lòng và giải quyết mâu thuẫn sẽ trở nên thành công.

4. Họ dạy con cách đối mặt với thất bại

Cha mẹ của những đứa trẻ thông minh sẽ dạy cho chúng hiểu rằng, thất bại là một phần của thành công. Điều này nghe có vẻ phản trực giác nhưng thực chất, thất bại chính là cơ hội để trẻ học cách sữa chữa sai lầm. Quan trọng nhất là, cha mẹ phải biết cách giúp trẻ không được nản chí và đứng lên từ chính nơi chúng vấp ngã.

5. Họ trang bị kỹ năng xã hội cho con từ sớm

Một nghiên cứu đã theo dõi 700 trẻ em trong vòng 20 năm và phát hiện ra rằng, những đứa trẻ được trang bị kỹ năng xã hội từ sớm sẽ trở thành những người thành đạt hơn.

Nghiên cứu chỉ ra, những đứa trẻ biết hợp tác với bạn bè mà không cần ai nhắc nhở, biết giúp đỡ mọi người, hiểu cảm xúc của chính mình và có thể tự thân giải quyết các vấn đề có khả năng tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm ổn định trước năm 25 tuổi cao hơn những đứa trẻ bị hạn chế các kỹ năng xã hội.

6. Họ rèn cho con tính kiên trì

Việc đặt ra một số thử thách khó khăn và khuyến khích trẻ kiên trì vượt qua giúp chúng có một tinh thần dẻo dai và thái độ kiên nhẫn là rất quan trọng trước khi trẻ đến tuổi trưởng thành. Một đứa trẻ không có “tinh thần chiến đấu” sẽ không thể phát triển hết khả năng của mình trong tương lai.

7. Họ hỗ trợ trẻ tự phát triển ý thức

Nhiều bậc cha mẹ mắc phải sai lầm khi cản trở sự phát triển độc lập của trẻ. Việc quan tâm con cái thái quá sẽ hạn chế sự sáng tạo của con. Trẻ em cũng có những điểm mạnh và điểm yếu riêng, do đó, hãy quan tâm con đúng mức và để con tự khám phá thế giới xung quanh.

8. Họ đưa ra hình phạt phù hợp

Hình phạt là cần thiết để giáo dục trẻ. Tuy nhiên, phạt không phải lúc nào cũng là đánh. Có nhiều cách phạt con thông minh mà các bậc cha mẹ nên học hỏi. Những hình phạt khắc nghiệt là không cần thiết, bởi cha mẹ chỉ cần trẻ nhận ra mình sai ở đâu chứ không nên gây cho chúng tâm lý sợ hãi.

Khánh Hằng

Theo Trí thức trẻ/Lifehack