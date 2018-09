Muốn công việc có bước tiến vượt trội, đây là 8 cuốn sách bất kỳ ai đi làm cũng nên đọc

1. Không việc gì phải phát điên chốn công sở, tác giả bởi Jason Fried và David Heinemeier Hansson



Làm việc liên tục trong thời gian dài, thường xuyên làm quá giờ và đối diện với tình trạng thiếu ngủ… có thể coi là dấu hiệu của một nhân viên mẫn cán nhưng nó đồng thời cũng là dấu hiệu của một người ngốc nghếch chốn công sở.

Trong cuốn sách “It Doesn't Have to Be Crazy at Work”, 2 tác giả Jason Fried và David Heinemeier Hansson, cách tốt nhất để không phát điên ở chỗ làm là giảm bớt những căng thẳng cũng như phiền nhiễu mà tập trung chuyển đổi chúng thành hiệu suất lao động. Sự bình tĩnh trong công việc sẽ đem lại nhiều cơ hội thành công hơn.

2. Chặng giữa khó khăn: Cách để vượt qua những trở ngại lớn nhất trong một hành trình kinh doanh, tác giả Scott Belsky

Hầu hết chúng ta đều hứng khởi với những dự án mới và tha thiết được thể hiện sự thành công khi dự án đó được hoàn thành mĩ mãn. Nhưng chúng ta lại thường bỏ qua giai đoạn giữa, khi bạn phải đối diện với vô vàn khó khăn cũng như có thể bỏ lỡ rất nhiều cơ hội khác.

Tất cả những điều đó đều được Scott Belsky – Giám đốc sản phẩm của Adobe Scott Belsky đúc kết trong cuốn sách “The Messy Middle: Finding Your Way Through the Hardest and Most Crucial Part of Any Bold Venture” của ông.

3. Blitzscaling: Cách nhanh nhất để tăng trưởng cực nhanh, tác giả Reid Hoffman và Chris Yeh

Khởi nghiệp thuận lợi suôn sẻ là tốt, nhưng nếu bạn muốn dẫn đầu ngành công nghiệp hay phá vỡ những vòng xoay định kiến bấy lâu nay thì buộc công ty của bạn phải phát triển cực nhanh – nhanh đến nỗi bạn phải thống trị được thị trường trước cả đối thủ.

Người đồng sáng lập và cũng là nhà đầu tư mạo hiểm Reid Hoffman đã giải thích chi tiết cách thực hiện điều này trong cuốn sách mới của ông với tựa đề Blitzscaling: The Lightning-Fast Path to Building Massively Valuable Companies.

4. Dám lãnh đạo: Tự tin. Nhạy cảm. Nhân ái, tác giả Bren Brown

Phải làm cách nào để có thể trở thành một nhà lãnh đạo dũng cảm? Theo tác giả Bren Brown, đó không phải là tìm được câu trả lời mà phải là đặt được câu hỏi đúng. Đó còn là chia sẻ quyền lực chứ không phải thâu tóm quyền lực. Đây chắc chắn không phải việc dễ dàng nhưng nó sẽ giúp bạn không những thành công trong công việc mà còn trong cuộc sống.

Cuốn sách “Dare to Lead: Brave Work. Tough Conversations. Whole Hearts” sẽ giúp những người làm lãnh đạo hiểu ra những điều mấu chốt họ cần để làm tốt vai trò của mình.



5. Đời là khởi nghiệp: Bài học lựa chọn và quản trị thay đổi bởi những CEO hàng đầu, tác giả Noam Wasserman

Wasserman là một giáo sư giảng dạy tại trường Kinh doanh Harvard. Ông đã dành cả thập kỷ để nghiên cứu sự ảnh hưởng của những quyết định đối với số phận của start-up. Những điều đúc kết được, ông đã trình bày chi tiết trong cuốn sách với tiêu đề là Life Is a Startup: What Founders Can Teach Us about Making Choices and Managing Change.

6. Phương pháp Bullet Journal: Kiểm định quá khứ. Đặt hàng hiện tại. Thiết kế tương lai, tác giả Ryder Carroll

Bạn có thể đã biết về Bullet Journal, một phương pháp để quản lý công việc, các sự kiện cũng như những thông tin trong công việc và cuộc sống một cách khoa học nhất chỉ bằng sổ và bút. Lần đầu tiên tác giả của phương pháp này, Ruder Carroll giải thích sâu về cách hoạt động của phương pháp này. Đồng thời, nội dung cuốn sách cũng như nhấn mạnh vào triết lý sống tập trung vào những điều quan trọng – bỏ qua những điều phiền nhiễu không đáng có để đạt được thành công trong cuộc sống.

7. Vui vẻ nơi công sở: Hãy làm việc chăm chỉ, tác giả Betches

Betches là bút danh tập thể của Aleen Kuperman, Jordana Abraham và Samantha Fishbein. Cuốn sách “When's Happy Hour?: Work Hard So You Can Hardly Work” của 3 nữ tác giả đề cập đến việc làm sao để có thể cảm thấy vui vẻ nơi công sở? Câu trả lời cực kỳ đơn giản nhưng cũng “khó nhằn” không kém, đó là hãy làm việc hết sức hết mình. Đó chính là đúc kết từ Betches, và đã đến lúc Betches cho bạn biết bạn cũng có thể làm được điều đó.

8. Marketing đúng nghĩa: Hãy học cách hiểu khách hàng trước khi bán hàng, tác giả Seth Godin

Godin là một bậc thầy marketing và cũng là tác giả của 18 cuốn sách bán chạy nhất về chủ đề tiếp thị. Trong cuốn sách mới tới đây của mình, Godin sẽ giải thích quan điểm vì sao tiếp thị là hoạt động về sự kết nối và đồng cảm chứ hoàn toàn không phải là kích thích các cú nhấp chuột. Các nhà tiếp thị giỏi nhất, theo ông, là người đi tìm cách giải quyết vấn đề cho khách hàng chứ không phải cho công ty họ.