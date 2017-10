Mượn truyện ngụ ngôn nói chuyện kinh doanh: Đừng vì một chút lợi ích nhỏ mà làm ăn gian dối suốt cả cuộc đời

1. Chuyện gà tây và bò tót

Gà tây chợt nảy ra ý tưởng liền nói với Bò tót:

- Anh Bò tót ơi, tôi muốn nhảy lên ngọn cây kia nhưng tôi không đủ sức.

Nghe xong, Bò tót khuyên:

- Vậy thì rỉa phân tôi đi.

Gà tây thấy ý kiến của Bò tót không tồi nên bắt đầu rỉa phân của Bò tót và thấy thực sự đủ sức để nhảy lên cành cây thứ nhất. Ngày tiếp theo, sau khi mổ một ít phân bò, Gà tây đã nhảy được đến cành thứ hai. Cứ thế đến nửa tháng sau, Gà tây đã lên tới ngọn cây. Nhưng không lâu sau đó, Gà tây đã bị một bác nông dân bắn rơi.

Bài học kinh doanh: Có ý tưởng là một điều đáng mừng, nhưng nếu là một ý tưởng tồi thì sự ngu ngốc chỉ có thể đưa bạn lên đỉnh cao nhưng lại không thể giữ bạn ở đó mãi.

2. Chuyện Rùa và Thỏ

Chuyện kể trong rừng xanh, có một con thỏ và một con rùa cãi nhau xem ai nhanh hơn. Vì thế, chúng quyết định đưa ra giải pháp cuối cùng là hai con cùng chạy đua xem ai chạy nhanh hơn. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua.

Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng một hồi. Sau khi thấy mình chạy khá xa so với nên Thỏ nghĩ nếu nó nghỉ ngơi, thư giãn dưới bóng mát của một tán cây bên đường một lúc rồi mới tiếp tục chạy về đích thì Rùa vẫn còn lâu mới đuổi kịp nó.

Nghĩ vậy, Thỏ liền nằm nghỉ dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và nhanh chóng chạy về đích, kết thúc cuộc đua và giành chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra nó đã thua Rùa chậm chạp.

Bài học kinh doanh: Thói vội vàng, nhanh chóng trong kinh doanh dễ khiến con người ta thất bại chỉ trong chớp mắt. Chậm và ổn định mới là phương thức chạm tới chiến thắng trong một cuộc đua.

3. Chuyện người thợ rèn làm mũ cho vua, nhổ gai cho hổ

Có người thợ rèn nọ thường gánh đồ nghề đi khắp làng để sửa chữa đồ dùng cho mọi người. Vì ông làm việc khéo léo, lại tốt bụng và lấy giá phải chăng nên có rất đông khách hàng, cũng nhờ thế mà một mình ông có thể nuôi cả gia đình.

Một hôm, khi ông đang gánh đồ nghề làm việc như mọi hôm thì nghe tin hoàng thượng sắp đi qua đây, ông bèn vội tránh vào vệ đường và quỳ rạp xuống. Không ngờ, ông có cảm giác như là tiếng vó ngựa rất gần mình. Ông tò mò ngẩng lên thì thấy ngự giá của hoàng thượng đnag ở ngay trước mặt.

Thấy sắc mặt ông tái mét, Hoàng thượng liền lên tiếng rằng ông không có tội, chỉ là khi đi ngang qua người thợ rèn, thấy ông có gánh đồ nghề nên nghĩ ông là người thợ sửa chữa. Lúc này vương miện của hoàng thượng đang có mấy chỗ lỏng lẻo vì xe quá xóc nên ngài quyết định đỗ lại để sửa vương miện.

Người thợ rèn vội quỳ xuống bắt đầu sửa vương miện. Nhà vua thấy tay nghề của ông giỏi nên rất ưng ý, thưởng ngay cho ông một trăm lạng bạc. Người thợ rèn sung sướng đa tạ đức vua và vội vàng trở về nhà, nhưng trên đường ông lại nhìn thấy có một con hổ ở bên vệ đường. Ông vô cùng sợ hãi và toan bỏ đi nhưng rồi lại định thần lại. Con hổ đang giơ cao một chân trước lên, nét mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Ông lấy hết can đảm tiến về phía con hổ, phát hiện chân nó bị một cái gai rất to đâm vào. Ông nhanh chóng lấy dụng cụ ra, giúp con hổ bỏ cái gai đó đi. Con hổ tỏ ra biết ơn và đền ơn ông bằng một con hươu rất to. Vì lẽ đó, người thợ rèn cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Từ hôm đó, ông quyết định không gánh đồ nghề đi khắp làng nữa mà treo một cái biển to trước cửa nhà với nội dung: “Chuyên sửa mũ cho vua, nhổ gai cho hổ”.

Nhưng cũng từ đó, việc làm ăn của ông ngày càng sa sút, khiến gia đình thêm khốn đốn.

Bài học kinh doanh: Cơ hội là thứ đáng để nắm lấy, nhưng lúc nào cũng chỉ trông chờ vào cơ hội để mong cho công việc kinh doanh của mình phất lên thì điều này là không thể và chỉ dành cho những kẻ ảo tưởng. Có năng lực, muốn thành công trên thương trường phải có chiến lược rõ ràng. Xác định mục tiêu khách hàng và chiều theo nhu cầu khách hàng thì công việc kinh doanh mới tồn tại được.

4. Chuyện lũ chuột ham ăn và con chó

Một lũ chuột trèo lên bàn định ăn vụng thịt nhưng lại hoảng hốt vì thấy con chó của chủ nhà nằm cạnh bàn thức giấc. Chúng bèn nghxi kế và dịu ngọt thương lượng với con chó:

- Này anh chó, nếu anh im lặng thì chúng tôi sẽ chia cho anh một miếng thịt, anh đồng ý chứ?

Chó nghiêm mặt, từ chối thẳng thừng:

- Bọn mày mau cút đi! Bà chủ mà thấy thịt mất thì chắc chắn sẽ nghi ngờ ta. Lúc ấy ta lại trở thành miếng thịt trên bàn chứ chẳng chơi!

Bài học kinh doanh: Đừng vì một chút lợi ích nhỏ mà kinh doanh gian dối suốt cả cuộc đời, hãy kinh doanh có tâm vì bạn chẳng biết lúc nào sự nghiệp của mình rơi xuống hố đâu!