Mỹ: Thị trưởng 27 tuổi phát cho mỗi người dân 500 USD tiền mặt mỗi tháng

Tubbs sinh ra và lớn lên ở Stockton và được bầu vào Hội đồng thành phố ở tuổi 22. Ý tưởng về thu nhập cơ bản của anh đến từ cuốn sách cuối cùng của Tiến sĩ Martin Luther King, “Where Do We Go From Here: Chaos or Community?” Trong cuốn sách, King đã viết: “Giải pháp cho đói nghèo chính là mức thu nhập được đảm bảo”.