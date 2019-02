Mỹ xét nghiệm kỹ càng xăng máy bay Jet A1 trước khi tra nạp tại Nội Bài

Nguồn tin của PV Giao thông cho hay, chuyến bay thứ 3 trong ngày hôm nay (21/2) của những chiếc C-17 đã hạ cánh sân bay Nội Bài lúc 16h30 chiều nay mang theo những chiếc xe bồn dùng để tra nạp nhiên liệu phục vụ cho các máy bay trong đoàn Tổng thống Mỹ dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội ngày 27 - 28/2 tới. Dự kiến phía Mỹ sẽ mang tới Việt Nam 10 xe tra nạp nhiên liệu.



Được biết, phía Mỹ sẽ mua Jet A1 của Công ty TNHH MTV Nhiên liệu Hàng không Việt Nam (SKYPEC). Đáng nói, họ sẽ xét nghiệm kỹ càng xăng trước khi hút lên những chiếc xe bồn này và niêm phong ngay sau đó.

Cũng trong chiều nay (21/2), chiếc trực thăng Marine One mà phía Mỹ mang đến ngày hôm qua (20/2) đã lắp xong cánh quạt và thử động cơ ngay tại sân bay Nội Bài.

Marine One (tương tự như Air Force One) là mã kiểm soát không lưu dùng để gọi chiếc trực thăng chuyên chở Tổng thống Mỹ. Như thường lệ, nhiều khả năng chiếc trực thăng Marine One của Tổng thống Donald Trump sẽ được đưa ra bay thử tại Nội Bài.

Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, Marine One thường bay theo nhóm gồm các trực thăng giống hệt nhau. Trong đó, một chiếc chở Tổng thống, những chiếc còn lại đóng vai trò "lá chắn". Khi di chuyển, máy bay liên tục thay đổi đội hình để che giấu vị trí của người đứng đầu Nhà Trắng. Mỗi năm chỉ có 4 phi công thuộc phi đội HMX-1 Nighthawk của thủy quân lục chiến được vinh dự lái Marine One.

Trực thăng Marine One của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Marine One có thể là phiên bản thiết kế đặc biệt từ trực thăng VH-3D Sea King hoặc VH-60N White Hawk. Hai trực thăng này có thể bay với tốc độ 241 km/h. Thân máy bay được bọc giáp có khả năng chống đạn súng trường và vũ khí cá nhân. Ngoài ra, người ta còn trang bị cho Marine One hệ thống cảnh báo và phòng thủ tên lửa hiện đại nhất.

Tất cả các trực thăng có thể trở thành Marine One khi chở Tổng thống Mỹ nằm trong đội bay Marine Helicopter Squadron One (HMX-1) thuộc thủy quân lục chiến Mỹ. Đội bay HMX-1 chịu trách nhiệm không vận Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ, các thành viên Quốc hội và các thành viên VIP khác. HMX-1 được thành lập ngày 1/12/1947, hiện đóng quân tại căn cứ Quantico.

Marine One được thiết kế đặc biệt để có thể tiếp tục bay khi một trong hai động cơ gặp sự cố. Marine One được trang bị hệ thống thông tin liên lạc mã hóa để duy trì liên lạc giữa tổng thống, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc trong mọi tình huống. Hệ thống điện tử trên trực thăng có khả năng chống chịu xung điện từ tạo ra từ vụ nổ hạt nhân.