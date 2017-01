Năm 2017, hạt gạo Việt có giúp nông dân mỉm cười?

Theo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, báo cáo của FAO cho thấy, từ tháng 10/2016, FAO đã hạ mức dự báo giao dịch gạo toàn cầu xuống 1,1 triệu tấn còn 42 triệu tấn tương đương giảm 6% do nguồn cung năm 2015 tương đối ảm đạm.

Một nguyên nhân khác khiến FAO cắt giảm dự báo giao dịch gạo toàn cầu là do giao hàng ở khu vực châu Á giảm so với dự báo trước đó, chủ yếu do nguồn cung sẵn có và chính sách hạn chế nhập khẩu của các thị trường nhập khẩu. Điển hình là Bangladesh, Trung Quốc, Philippines, Iran đã có kế hoạch giảm nhập khẩu.

Đối với nước cung cấp, Việt Nam được dự báo là chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong năm 2016, các đơn hàng sụt giảm do nguồn cung giảm và nhu cầu thấp từ các thị trường chính.

Xuất khẩu gạo của một số nước xuất khẩu chính.

Trong khi đó, Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cũng dự báo giao dịch gạo toàn cầu thấp hơn so với tất cả các dự báo trước đó. Ba nước cung cấp gạo chính vẫn là Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam. Nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm, nên nguồn dự trữ gạo của Ấn Độ tăng lên, nước này hiện đang là nước xuất khẩu hàng đầu.

Trong khi đó, xuất khẩu gạo của Thái Lan cũng không quá sáng sủa, các đơn hàng không như kì vọng ban đầu. Xuất khẩu Việt Nam rõ ràng gặp rất nhiều khó khăn và ít khả năng có thể cạnh tranh với gạo Thái Lan.

Đối với nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là nước nhập khẩu lớn nhất dù xu hướng giảm năm 2016, nhu cầu cho năm 2017 được dự báo sẽ tăng trở lại.

Đối với Phillipines, nhập khẩu đã giảm một nửa trong năm 2016, nhưng thời tiết xấu có thể sẽ khiến nhập khẩu của Philippines tăng trở lại trong năm 2017.

Nhập khẩu gạo của một số thị trường chính.

Bangladesh cũng cắt giảm nhập khẩu đáng kể trong năm 2016 do sản xuất trong nước tốt hơn, trong thời gian tới nhiều khả năng Bangladesh sẽ duy trì mức nhập khẩu thấp. Một số nước khác như Nigeria, Indonesia và Iran cũng cắt giảm nhập khẩu trong năm 2016.

Năm 2016 qua đi với rất nhiều khó khăn cho các nước xuất khẩu gạo, tuy nhiên, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin dự báo sang năm 2017 tình hình sẽ khả quan hơn nhiều.

Theo đó, năm 2017, thương mại gạo được dự báo sẽ tăng lên do nhu cầu cao từ châu Á và Trung Đông. Ấn Độ dự kiến sẽ là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới dù xuất khẩu gạo basmati chịu sự cạnh tranh gay gắt. Xuất khẩu của Thái Lan sẽ hồi phục trong khi Việt Nam cũng được dự báo tăng nhưng ít có khả năng đạt được mức như những năm trước.

Theo Mỹ Lan

Trí thức trẻ