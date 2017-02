Năm 2017: PV Power đặt kế hoạch lãi ròng 1.560 tỷ, tiến tới niêm yết trên sàn

Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động 2016 tổ chức hồi đầu tháng 2/2017, triển khai kế hoạch năm 2017 của PVN, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) Hồ Công Kỳ cho biết một trong các nhiệm vụ của PV Power trong năm nay là cổ phần hóa và tiến tới niêm yết cổ phần trên sàn GDCK.

PV Power là một trong các tổng công ty lớn có kế hoạch cổ phần hóa trong năm nay. Kế hoạch trong năm 2017, Tổng công ty sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa công ty mẹ, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổng công ty từ công ty TNHH Nhà nước một thành viên sang hoạt động theo công ty cổ phần, tiến tới niêm yết cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán cả nước.

Trước đó, thheo nguồn tin từ Wall Street Journal (WSJ), Chính phủ Việt Nam dự kiến bán một lượng lớn cổ phần tại PV Power cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm nỗ lực mở cửa nền kinh tế và có thể giúp Nhà nước thu về 700 triệu USD. Tờ báo này cũng cho biết số tiền thu được có thể được rót vốn vào các dự án năng lượng khác.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ tịch PV Power cho biết những khó khăn của năm 2017 như thực hiện đại tu như Nhà máy Thủy điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2; trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 1… sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, trong điều kiện thời tiết dự báo rất khó lường, giá dầu thô tiếp tục ở mức thấp nên rất khó dự báo được sự tăng trưởng, sự biến động của thị trường tài chính sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh, đặc biệt là vấn đề tỷ giá. Theo tính toán của PV Power, cứ tỷ giá USD/VNĐ tăng thêm 1% thì ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty là 160 tỉ đồng…

Về công tác sản xuất kinh doanh tập trung quản lý, PV Power cho biết sẽ vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện, hoàn thành đại tu Nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và trung tu Nhà máy Điện Cà Mau 1; thực hiện tốt công tác nhập khẩu than để phục vụ cho các nhà máy điện than của PVN làm chủ đầu tư như Sông Hậu 1, Long Phú 1 theo đúng tiến độ hợp đồng đã ký với Tập đoàn.

Cùng đó, PV Power sẽ triển khai công tác chuẩn bị sản xuất cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tổng công ty cũng phấn đầu kiểm soát tốt, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí chưa hợp lý và tối ưu trong sản xuất.

PV Power phấn đấu tổng sản lượng điện sản xuất của năm 2017 đạt trên 21 tỉ kWh, doanh thu phấn đấu đạt 30,8 ngàn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.775 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.560 tỉ đồng, nộp ngân sách phấn đấu trên 1.200 tỉ đồng.

Năm 2016, tổng sản lượng điện sản xuất cả năm của PV Power ước đạt 21,156 tỷ kWh; Doanh thu toàn Tổng Công ty đạt 26.522 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.595 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 1.126 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư và xây dựng cơ bản, PV Power được PVN giao làm chủ đầu tư đối với các dự án Nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, Trung tâm Điện lực Kiên Giang, Dự án Điện sử dụng nguồn khí Cá Voi Xanh. PV Power cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành việc bổ sung Dự án Điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4, lập và hoàn thành, triển khai Dự án Thủy điện Luông Pha Băng theo chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam - Lào.

Theo thông tin mới nhất vào ngày 15/2, Thủ tướng đã đồng ý bổ sung Quy hoạch và giao tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư các dự án nhà máy nhiệt điện NT3, NT4. sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), công suất mỗi nhà máy khoảng 750 – 800 MW, đưa vào vận hành trong các năm 2020, 2021 sau khi xét đề nghị của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.

Theo Thanh Thủy

NDH