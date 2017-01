Năm 2017, thanh kiểm tra tối thiểu 18% DN thuộc diện quản lý thuế

Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Tổng cục Thuế, ước thực hiện năm 2016, toàn ngành thanh tra, kiểm tra được 84.472 doanh nghiệp, đạt 94,2% kế hoạch năm 2016. Nhờ những nỗ lực đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.164 tỷ đồng (tăng 38,9% so với năm 2015) với số tiền thuế nộp vào ngân sách là 11.907 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, cơ quan Thuế đã chuyển sang cơ quan Công an hồ sơ của 2.776 vụ việc và cơ quan Công an đã xử lý hình sự 23 vụ, kiến nghị thu thu hồi 1.159 tỷ đồng, bắt giữ, tạm giữ 20 đối tượng có dấu hiệu trốn thuế, vi phạm pháp luật về thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế. Theo Tổng cục Thuế, các Cục Thuế thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng, Thanh Hoá, Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Khánh Hoà, An Giang, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Phú Yên...

Tại hội nghị tổng kết mới đây của Tổng cục Thuế, ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, năm 2016, toàn ngành Thuế đã tập trung vào việc thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quản lý rủi ro, đi sâu vào trọng tâm, trọng điểm và từng chuyên đề thanh tra, kiểm tra như: Chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, chuyển giá, hoàn thuế Giá trị gia tăng... Cơ quan Thuế cũng đã chủ động tăng cường việc phối hợp với cơ quan Công an, Quản lý thị trường nhằm đẩy mạnh điều tra nhiều vụ tội phạm trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế để thu hồi cho ngân sách và truy tố trước pháp luật...

Song, cũng tại hội nghị tổng kết này của ngành Thuế, lãnh đạo một số Cục Thuế cho biết, công tác thanh tra kiểm tra tại địa phương còn nhiều vướng mắc. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kiêm Cục trưởng Cục thuế Hà Nội cho rằng, hiện chính sách thuế còn thiếu sự ổn định, rõ ràng dẫn tới cách hiểu và áp dụng của cả cơ quan thuế và người nộp thuế có những điểm không đồng nhất, có lúc chưa cập nhật kịp thời những thay đổi để áp dụng đúng các quy định của pháp luật. Mặt khác, chưa có chế tài xử phạt nghiêm khắc cho các trường hợp cố tình không cung cấp tài liệu hoặc kéo dài thời gian cung cấp tài liệu phục vụ cho công tác thanh, kiểm tra, cố tình trì hoãn việc ký biên bản ghi nhận số liệu, biên bản thanh, kiểm tra.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An, ứng dụng phân tích thông tin rủi ro người nộp thuế (TPR) đã hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch thanh tra nhưng việc kết xuất dữ liệu mất khá nhiều thời gian và phải kéo dữ liệu theo từng địa bàn quản lý. Việc đánh giá rủi ro để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra mới chỉ dựa trên thông tin nội bộ ngành, chưa có sự kết nối thông tin bên ngoài.

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục thuế TP. Hồ Chí Minh kiến nghị, cần ứng dụng công nghệ vào tất cả các khâu từ khâu xây dựng kế hoạch, phân tích, hướng tới hỗ trợ thanh tra kiểm tra theo phương pháp điện tử. Đồng thời, tiếp tục chủ động trong công tác phối hợp giữa các chức năng trong cơ quan đồng thời phối hợp chia sẻ thông tin đối với với các cơ quan quản lý Nhà nước như: Hải quan, Thanh tra giám sát ngân hàng, Công an... nhằm thu thập thông tin về người nộp thuế, phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm về thuế.

Bước sang năm 2017, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; kinh doanh thương mại điện tử; doanh nghiệp kinh doanh lỗ; các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn; doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế… Lĩnh vực thanh tra Tổng cục Thuế tập trung như: Chuyển nhượng vốn, ngân hàng, dược phẩm, bất động sản, điện, dầu khí, bưu chính viễn thông, khoáng sản… Ngoài ra, tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên đề về công tác hoàn thuế. Toàn Ngành phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra được giao trong năm 2017 đạt tối thiểu 18% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế.

Theo Thùy Linh

Báo hải quan