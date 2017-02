Nam A Bank đạt chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc áp dụng tiêu chuẩn của ISO 9001:2015 đã giúp Nam A Bank cải tiến hoạt động trong quản trị điều hành, quản lý chất lượng; cải thiện năng suất, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng. Ngoài ra, trong năm 2013 Nam A Bank cũng đã được TUV chứng nhận đạt Tiêu chuẩn ISO 27001:2013 về hai lĩnh vực An toàn và Bảo mật công nghệ thông tin. Đây chính là nền tảng vững chắc để Nam A Bank tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn và công cụ cải tiến quốc tế khác nhằm giúp hệ thống quản lý chất lượng không ngừng phát triển từ đó đưa thương hiệu Nam A Bank lên một tầm cao mới.

Bên cạnh đó, cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ đội ngũ CBNV, sự định hướng đúng đắn của Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, Nam A Bank đã vượt qua những khó khăn và thách thức về tín dụng, lợi nhuận, nợ xấu... để hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2016 và có những bước tiến so với năm 2015. Cụ thể: Tổng tài sản tăng hơn 20%; Thẻ tín dụng tăng gần 70%; Cho vay thị trường 1 tăng 15% so với đầu năm; Huy động thị trường 1 tăng 40% so với đầu năm; Hệ khách hàng tăng hơn 39% so với đầu năm.

Cũng trong năm 2016, Nam A Bank đã hoàn thành 100% kế hoạch mở rộng mạng lưới với 9 điểm kinh doanh mới. Để có được thành quả này, Nam A Bank đã đáp ứng tốt tất cả các điều kiện khắt khe như: Hoạt động có lãi; Không vi phạm các tiêu chuẩn an toàn; Thực hiên đúng và đầy đủ các quy định về phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; Tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%... Đồng thời, Nam A Bank cũng hoàn thành 97% kế hoạch đồng bộ hóa hình ảnh thương hiệu trên toàn hàng theo chuẩn nhận diện mới.

Sự lan tỏa thương hiệu Nam A Bank đã được khách hàng tin yêu, các tổ chức trong và ngoài nước đánh gia cao thông qua những giải thưởng nổi bật: Top 50 doanh nghiệp có thành tựu xuất sắc giai đoạn 2011 – 2015, Top 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016, Doanh nghiệp chất lượng Qmix 2016, lần thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng quốc tế Top Brand 2015, 2016 do Liên minh Thương mại Toàn cầu Global GTA trao tặng…

Kết thúc năm 2016 bước qua năm 2017 hứa hẹn nhiều thách thức và khó khăn nhưng Nam A Bank sẽ không ngừng nỗ lực, tiếp tục tăng tốc, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh để vươn đến những tầm cao mới trong tương lai và duy trì hình ảnh “Ngân hàng đẹp - Dịch vụ tốt”.

