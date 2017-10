Nam A Bank - Hành trình 1/4 thế kỷ lớn mạnh cùng niềm tin

Hành trình 1/4 thế kỷ tạo dựng niềm tin

Sau cột mốc Đại hội Đảng lần VI (1986), Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ Đổi mới. Trong bối cảnh đó, Nam A Bank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập sau sự ra đời của Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước năm 1990. Trải qua ¼ thế kỷ, Nam A Bank đã vận động không ngừng để trưởng thành và đạt được những thành tựu nổi bật: Là một trong những ngân hàng có tốc độ phát triển an toàn và bền vững hàng đầu hiện nay trên thị trường tài chính.

Có thể thấy, hành trình ¼ thế kỷ của Nam A Bank chính là chặng đường bồi đắp niềm tin của hàng triệu Khách hàng, Cổ đông, Đối tác cùng đội ngũ Cán bộ Nhân viên. Chính điều này đã giúp Ngân hàng “tâm vững như sơn” và tạo động lực để không ngừng mang đến những giá trị hoàn hảo: Tài chính thịnh vượng, Gia đình hạnh phúc, Sức khoẻ an tâm, Sự nghiệp vững bền.

Bằng sức trẻ cùng niềm tin được bồi đắp trong suốt ¼ thế kỷ qua, Nam A Bank hứa hẹn sẽ tiếp tục bứt phá trong chặng đường sắp tới, mang đến lợi ích nhiều hơn nữa cho khách hàng, đối tác, cổ đông và CBNV.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Ngô Phúc Vũ – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank chia sẻ: “Đồng hành với Nam A Bank trong ¼ thể kỷ qua không chỉ là sự quan tâm chỉ đạo của các Cơ quan Quản lý Nhà nước mà còn là sự ủng hộ và gắn bó của Cổ đông, Khách hàng, Đối tác cùng toàn thể Cán bộ Nhân viên. Hi vọng Nam A Bank sẽ tiếp tục nhận được sự tin yêu để đón chào nhiều sinh nhật mang dáng dấp ¼ thế kỷ tiếp theo bằng những dấu ấn thành công, đánh dấu thương hiệu Nam A Bank ngày càng lớn mạnh trên thị trường.”

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, Ngân hàng Nhà nước đã trao cờ thi đua cho tập thể Nam A Bank và kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp Ngân hàng. Đồng thời, Uỷ ban Nhân dân TP.HCM cũng đã trao bằng khen cho Nam A Bank và các cá nhân Lãnh đạo vì những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của TP.HCM.

Cam kết cho chặng đường bừng sáng phía trước

Sau mốc son ¼ thế kỷ này, để tiếp tục phát huy vai trò của mình cho ngành ngân hàng, Nam A Bank cam kết thực hiện lộ trình tái cơ cấu theo Đề án và phương án đã được phê duyệt. Trong đó, chú trọng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng tín dụng và hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, góp phần tăng năng lực quản trị.

Với phương châm tôn trọng mọi khác biệt trong nhu cầu của Khách hàng, bằng định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại của đại bộ phận dân cư, Nam A Bank không ngừng nỗ lực xây dựng sản phẩm dịch vụ theo hướng đa dạng và chuyên biệt nhằm cung ứng nguồn tài chính cho khách hàng trong mọi lĩnh vực.

Đối với khách hàng cá nhân, sản phẩm của Nam A Bank phục vụ cho mọi đối tượng, trong đó tập trung phục vụ nhu cầu tài chính của phân khúc khách hàng trẻ. Trong khi đó, với khách hàng doanh nghiệp, Nam A Bank chú trọng phát triển chuỗi sản phẩm phục vụ xuất nhập khẩu, tái tài trợ, hợp vốn... cùng những chương trình ưu đãi lãi vay để bổ sung nguồn vốn cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần phát triển nền kinh tế nước nhà.

Đặc biệt, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nam A Bank xác định công nghệ thông tin là sức mạnh, công cụ trọng yếu để nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Do đó, Ngân hàng tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ cốt lõi để tăng cường năng lực quản trị; chú trọng bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và phát triển mạnh các dịch vụ ngân hàng hiện đại theo xu hướng thân thiện với người dùng, giúp gắn kết khách hàng với thế giới tiện ích mà ngành tài chính mang đến cho cuộc sống.

¼ thế kỷ – một cuộc hành trình đủ dài để thấy được sự lớn mạnh của Nam A Bank qua thời gian. Sau mốc son này, chắc chắn thách thức sẽ còn rất nhiều trong hành trình phía trước nhưng với sức mạnh của niềm tin đã được bồi đắp suốt thời gian qua, tin rằng Nam A Bank tiếp tục phát triển vững mạnh, tựa hình ảnh vững chải của những dãy núi: “Tâm vững như sơn – Ngọn gió nào lay chuyển”.