Năm Bảy Bảy (NBB): Quý 4 lãi lớn 44 tỷ đồng nhờ bán cổ phiếu

CTCP Đầu Tư Năm Bảy Bảy (mã CK: NBB) công bố BCTC hợp nhất quý 4/2016 với con số lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 10 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, giá vốn hàng bán đã chiếm tới 94% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ đạt 567 triệu đồng. Đáng chú ý trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt lên mức 108,76 tỷ đồng nhờ thu lãi từ bán cổ phiếu (107,5 tỷ đồng), tuy nhiên chi phí của hoạt động này cũng tăng lên gần 40 tỷ đồng do phát sinh chi phí chuyển nhượng dự án.

Trong kỳ mặc dù chi phí bán hàng cũng đội lên hơn 15 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí quảng cáo và chi phí môi giới hoa hồng nhưng nhờ doanh thu cao từ hoạt động tài chính nên kết quả NBB báo lãi ròng gần 44 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 554 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế cả năm 2016, NBB đạt hơn 41 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái, LNST đạt 46,3 tỷ đồng tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể thấy mặc dù lợi nhuận quý 4 tăng mạnh nhưng đó là nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính chứ không phải từ hoạt động kinh doanh chính của công ty. Công ty cho biết hiện tại các dự án của công ty được triển khai và kinh doanh rất tích cực, đặc biệt là dự án Citygate Tower đang chuẩn bị bàn giao căn hộ cho khách hàng, dự án Diamond Riverside (NBB1) đã hoàn thành hơn 80% giao dịch đặt cọc mua căn hộ. Dự kiến trong năm 2017 công ty sẽ đưa vào kinh doanh dự án NBB3 quy mô 8ha tại quận 8 và Dự án Đồi Thủy Sản quy mô 30ha tại thành phố Quảng Ninh. Ban giám đốc công ty đánh giá rất cao về tính khả thi và hiệu quả của 2 dự án này.

Tính đến 31/12/2016, NBB có khoản phải thu ngắn hạn hơn 1088,3 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với đầu năm, trong đó chủ yếu tăng ở khoản trả trước cho người bán ngắn hạn. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng thêm 21% so với đầu năm, ở mức 3.262 tỷ đồng, lớn nhất là ở dự án Citygate hơn 1.028 tỷ đồng, dự khu căn hộ cao tầng NBB1 ở mức 257 tỷ, gần 712 tỷ cho NBB2 và 481 tỷ cho dự án NBB3.

Bên cạnh đó, nợ phải trả của NBB tiếp tục tăng thêm hơn 1.300 tỷ đồng so với đầu năm, ở mức 3.598 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn 2.194 tỷ đồng và nợ dài hạn 1.403 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, NBB đưa ra kế hoạch doanh thu 210 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với năm 2015 và lãi ròng 51 tỷ đồng, tăng trưởng 18% so với kết quả năm trước. Với kế hoạch này kết thúc năm 2016 công ty mới chỉ hoàn thành được 19% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch LNST.

Mới đây, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) đã mua vào thêm 146.470 cổ phần của NBB, nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại NBB lên 20,24% (trên tổng số hơn 58 triệu cổ phiếu NBB đang lưu hành) qua đó đưa Đầu tư Năm Bảy Bảy trở thành công ty liên kết của CII.

