Nam Long (NLG): 9 tháng lãi 465 tỷ đồng, tăng 147% so với cùng kỳ năm 2016

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017.

Doanh thu bán hàng trong quý đạt 375 tỷ đồng, giảm mạnh 38% so với cùng kỳ, trong khi giá vốn hàng bán lại giảm sâu đến 49% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt đến gần 140 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng hơn 23 tỷ đồng so với cùng kỳ - chủ yếu là ghi nhận lãi tiền gửi và lợi nhuận được chia. Tính đến hết quý 3, tiền và các khoản tương đương tiền còn 6.530 tỷ đồng, tăng 700 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng tiền gửi ngân hàng tăng 400 tỷ đồng và tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng cũng tăng 190 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết tăng gần 730 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 750 tỷ đồng. Đây là khoản tăng mới đầu tư 750 tỷ đồng vào CTCP NNH Mizuki – là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản. Đồng thời trong kỳ Nam Long cũng đã rút vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Gamuda – Nam Long.

Trong kỳ, chi phí tài chính – mà chủ yếu là chi phí lãi vay cũng giảm được 1 nửa, xuống còn hơn 4,6 tỷ đồng. Trên BCTC quý 3 thể hiện tổng nợ phải trả đến cuối quý tăng hơn 1.100 tỷ đồng, lên mức 4.180 tỷ đồng, trong đó không ghi nhận vay nợ ngắn hạn; nợ dài hạn cũng giảm được hơn 110 tỷ đồng, xuống còn 236 tỷ đồng. Khoản nợ phải trả tăng chủ yếu do ghi nhận thêm 650 tỷ đồng vào khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn và 341 tỷ đồng vào khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn…

Quý 3, doanh thu giảm kéo theo chi phí bán hàng cũng giảm được 10 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 4 tỷ đồng, lên mức 42 tỷ đồng.

Những yếu tố đó dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 71,5 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 42 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh thu đạt 1.636 tỷ đồng, giảm nhẹ so với doanh thu 1.671 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 465 tỷ đồng, tăng 146% so với lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm 2016 và hoàn thành 71% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 352 tỷ đồng.