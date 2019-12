Nan giải bài toán quản lý chung cư

Lần đầu thanh tra phí bảo trì chung cư

Theo kế hoạch thanh tra năm 2020 mới được Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà ký ban hành, tại Hà Nội có 16 dự án thuộc diện thanh tra về công tác quản lý sử dụng kinh phí bảo trì. Trong đó, một số vừa qua xảy ra tranh chấp như cụm chung cư Bắc Hà C14 (Tố Hữu, Nam Từ Liêm) do Công ty Tập đoàn Bắc Hà làm chủ đầu tư, khu nhà ở Trung Văn của Công ty CP Xây dựng số 3, chung cư tại khu đô thị Mỗ Lao (Hà Đông) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Hoàng Thành...

Tại TP HCM, một loạt dự án cũng nằm trong danh sách này như chung cư Hoàng Anh River View do Công ty Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư, chung cư Khánh Hội 2 do Công ty Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội làm chủ đầu tư, chung cư Morning Start do Công ty Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Xanh làm chủ đầu tư, chung cư Investco - Babylon do Công ty Xây dựng và phát triển Hồng Hà làm chủ đầu tư... Đây là lần đầu tiên công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư được đưa vào kế hoạch thanh tra của Bộ Xây dựng.