Nâng tầm giá trị thương hiệu việt qua thiết kế lịch độc quyền

Xu hướng thiết kế Lịch độc quyền – bí quyết tạo nên giá trị khác biệt cho thương hiệu

Lịch độc quyền là sản phẩm thiết kế đồ họa, đồng thời là một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo, được thiết kế độc đáo, hàm chứa thông điệp và nội dung nhân văn gắn với định vị thương hiệu và mục tiêu truyền thông của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hình thức, phong cách, nội dung, chủ đề, ý nghĩa của cuốn Lịch như thế nào lại là vấn đề thách thức cho nhiều doanh nghiệp trong cuộc đua tạo ra một ấn phẩm Lịch Tết đẹp và khác biệt, vừa bắt kịp xu hướng thị trường, vừa thể hiện được giá trị doanh nghiệp. Để giải quyết bài toán này, các doanh nghiệp cần tới các Agency chuyên nghiệp với đội ngũ các chuyên gia am hiểu về thương hiệu và thị trường.

Với bề dày nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa và là những chuyên gia hàng đầu về thiết kế nghệ thuật, BongSen Media, một trong những Agency thiết kế thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam đã nhận định xu hướng lịch năm 2018 sẽ là: Sự kết hợp giữa bản sắc thương hiệu doanh nghiệp với sự sáng tạo dựa trên các chất liệu thuộc phạm trù Văn hóa Việt Nam.

Các doanh nghiệp thường có xu hướng lựa chọn các chất liệu đặc biệt và thiết kế Lịch Tết đẹp lạ, có phong cách riêng và khắc họa được vị thế cũng như đẳng cấp của thương hiệu. Với BongSen Media, ý tưởng và concept sáng tạo được hình thành từ quá trình nghiên cứu chuyên sâu, phù hợp cho từng phân khúc thị trường, từng nhóm khách hàng đặc thù và từng doanh nghiệp. Mỗi ấn phẩm Lịch là một sản phẩm kết tinh giá trị, bản sắc của thương hiệu, thể hiện bởi Concept ý tưởng, layout thiết kế đi theo đúng chuẩn mực các tiêu chí trong thiết kế đồ họa.

Một bộ sản phẩm năm mới gồm các dòng Lịch bàn, Lịch tường, Lịch 52 tuần, Lịch block, lì xì, thiệp chúc mừng năm mới,… tất cả sẽ được thiết kế theo một chủ đề và concept xuyên suốt sao cho thể hiện tối đa các yếu tố nhận diện thương hiệu cũng như thông điệp của bộ ấn phẩm.

Lựa chọn nhà sản xuất uy tín

Việc lựa chọn nhà sản xuất và kỹ thuật sản xuất cho ấn phẩm Lịch cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả và ấn tượng của người xem với tác phẩm. Với các chuyên gia thiết kế tại BongSen Media, từng tác phẩm được chú trọng từng chi tiết một cách tỉ mỉ.

Các ấn phẩm được thiết kế đa dạng về ý tưởng, chủ đề và đòi hỏi quy trình nghiêm ngặt trong lựa chọn chất liệu, quản lý chất lượng in ấn và gia công. Uy tín 20 năm tạo dựng thương hiệu và quan điểm sáng tạo của BongSen Media đã xây dựng nên một nền tảng vững chắc và là sự đảm bảo an toàn cho chu trình khép kín bao gồm: Idea, Concept, Design, Printing, After printing, Final product.

Chìa khóa để có được một bộ ấn phẩm Lịch đạt chuẩn mực về thẩm mỹ và nội dung

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn các sản phẩm Lịch Tết, Lịch độc quyền với mẫu mã đa dạng, đặc biệt là Lịch độc quyền cho doanh nghiệp. Chìa khóa để có thể có bộ ấn phẩm chất lượng cao nhất nằm ở sự tinh tường, am hiểu về thương hiệu, thị trường và bản chất thương hiệu của mỗi Khách hàng.

Các doanh nghiệp nên tìm đến các Agency thiết kế tư vấn có uy tín, nhà cung cấp và sản xuất với bề dày kinh nghiệm và chuyên nghiệp. Là đối tác của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn trong cả nước, các chuyên gia thiết kế tại BongSen Media tập trung vào việc tạo ra vẻ đẹp tinh tế, đẳng cấp cho từng sản phẩm thiết kế theo tiêu chuẩn được xây dựng bởi những tiêu chí khắt khe của quy trình thiết kế đồ họa và sáng tác tác phẩm.

Có không ít doanh nghiệp đã thành công trong mục tiêu quảng bá thương hiệu, thúc đẩy doanh thu và độ phủ thương hiệu bằng nghệ thuật tạo ấn tượng tích cực cho khách hàng một cách vô tình mà hữu ý, mà chìa khóa chính là các sản phẩm thiết kế thương hiệu hiệu quả.

Tại BongSen Media, các nhu cầu và mong muốn của khách hàng sẽ được các chuyên gia của BongSen Media lắng nghe và phân tích để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề của họ.