Nawaplastic đã thoái hết vốn tại Nhựa Tiền Phong, một cổ đông ngoại khác lại nhảy vào?

The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co,. Ltd vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ hơn 21,27 triệu cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, tương ứng 23,84% vốn điều lệ công ty. Giao dịch thực hiện từ 25/9 đến 12/10/2017.

Như vậy, sau hơn 5 năm đầu tư vào Nhựa Tiền Phong, The Nawaplastic Industries đã thoái hết vốn. Giá trị phần vốn thoái của nhà đầu tư Thái Lan này rơi vào khoảng 1.460 tỷ đồng, gấp 3 lần giá trị vốn đầu tư ban đầu. Ngài ra, theo tính toán, trong hơn 5 năm đầu tư, The Nawaplastic Industries còn nhận về khoảng 173 tỷ đồng cổ tức bằng tiền từ Nhựa Tiền Phong.

Trước thông tin The Nawaplastic Industries thoái vốn, hàng loạt lãnh đạo Nhựa Tiền Phong đã tranh thủ mua vào. Chủ tịch HĐQT và TGĐ công ty đã mua 410.000 cổ phiếu; Phó TGĐ mua 203.000 cổ phiếu, còn CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam đăng ký mua 1,8 triệu cổ phiếu.

Giai đoạn The Nawaplastic Industries đăng ký bán từ 25/9 đến 12/10 vừa qua cũng diễn ra rất nhiều giao dịch thỏa thuận cổ phiếu NTP. Phiên nhiều nhất ngày 12/10 đã thỏa thuận hơn 9 triệu cổ phiếu; còn phiên 9/10 cũng thỏa thuận hơn 5,3 triệu đơn vị. Còn trước đó cuối tháng 9 cũng rất nhiều giao dịch thỏa thuận hình thành.

Bên mua vào hiện chưa có thông tin cụ thể, tuy nhiên, xem lịch sử giao dịch, riêng khối lượng thỏa thuận hơn 9 triệu cổ phiếu ngày 12/10 trị giá hơn 666 tỷ đồng thì bên mua là một nhà đầu tư nước ngoài.