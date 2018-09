Nên hay không nên mua chung cư 50 năm

Sở hữu 50 năm có mất trắng?

Tâm lý ngôi nhà là tài sản sở hữu lâu dài, để lại cho con cháu của người Việt Nam vẫn còn phổ biến. Nên nhiều người dân thích mua nhà mặt đất, thay vì mua chung cư. Mặc dù không gian sống, tiện nghi của chung cư vượt trội hơn hẳn. Do đó, loại hình căn hộ có thời hạn sử dụng 50 năm càng ít chiếm được thiện cảm của khách hàng.

Tuy nhiên, thời hạn sử dụng chung cư không dựa vào thời hạn định sẵn là lâu dài hay giới hạn mà phụ thuộc chất lượng công trình sau thời gian sử dụng. Nếu chung cư xuống cấp, không đảm bảo, chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng sẽ phải tu bổ, tái tạo hoặc xây dựng mới (nếu vẫn phù hợp quy hoạch hiện tại). Ngược lại, nếu hoạt động tốt, chung cư sau 50 năm vẫn có thể được gia hạn sử dụng. Cư dân chỉ cần nộp thêm tiền thuế đất tương ứng với diện tích căn hộ, sẽ tiếp tục được sử dụng căn hộ.

Ở cả hai hình thức sở hữu, nếu đập đi, người dân đều phải chi thêm tiền để được bố trí chỗ ở tái định cư hoặc chỗ ở mới ngay trên khu đất đang sử dụng. Nếu so sánh với việc mua nhà đất, sau 20 – 25 năm nếu căn nhà hư hỏng thì chủ nhà cũng phải bỏ tiền để sửa hoặc xây lại. Vì thế, việc sử dụng căn hộ sau thời gian dài xuống cấp phải mất tiền để xây dựng lại là việc hết sức bình thường.

Đâu là lợi thế?

Một trong những điểm thu hút của căn hộ 50 năm là thường có giá thấp hơn từ 25% – 30% so với dự án cùng khu vực và phân khúc. Vì chủ đầu tư không chịu tiền đất lâu dài quá cao và thường được nhiều ưu đãi. Do đó, những căn hộ 50 năm có mức giá không quá cao, phù hợp với đa số khả năng tài chính của người dân, mang lại khả năng thanh khoản cao cho dự án.

Hơn nữa, những dự án này thường có vị trí thuận lợi, phù hợp với việc cho thuê. Hạ tầng khu vực hoàn chỉnh còn giúp khả năng “lấp đầy” và gia tăng tỷ suất lợi nhuận của căn hộ cho thuê. Đây là một trong những ưu điểm khiến khách đầu tư săn đón các căn hộ này.

Các căn hộ 50 năm thường có vị trí thuận lợi, gia tăng giá trị cho đầu tư và an cư.

Thực tế cho thấy, hiện có rất nhiều dự án 50 năm thành công trên thị trường tại TP.HCM như Repulic Plaza, Cộng Hòa Garden (Quận Tân Bình), Richlane Residences (Quận 7), CT Plaza Minh Châu (Quận 3), Charmington La Point (Quận 10),…

Vì thế, nếu so sách số tiền bỏ ra hiện tại ở mức vừa phải, mua căn hộ 50 năm để đầu tư hoặc an cư thì vẫn kinh tế hơn. Do đó, thị trường căn hộ có quy định niên hạn sử dụng này sẽ còn tiếp tục được ưa chuộng vì phù hợp với đại đa số người dân.