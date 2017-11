Nên ở nhà thuê hay mua trả góp?

Nỗi khổ đi thuê nhà…

Trên thực tế, mặc dù tốn kém tiền thuê nhà mỗi tháng nhưng người đi ở nhà thuê vẫn không được hưởng không gian sống thoải mái và phải chịu nhiều bất cập. Hiện nay, các gia đình trẻ có xu hướng định cư tại khu vực nội đô để thuận lợi cho công việc.

Tuy nhiên, theo khảo sát, giá chung cư trong khu vực trung tâm thành phố luôn ở mức cao từ 35 -70 triệu đồng/m2, thậm chí tại một số phố ở khu phố cổ lên đến hàng trăm triệu đồng/m2, để tìm được một căn hộ chung cư vừa ý: gần trung tâm thành phố, chất lượng tốt và giá cả hợp lý là khá khó khăn đối các gia đình trẻ. Vì thế nhiều cặp vợ chồng phải chấp nhận phương án thuê nhà để ở.

Anh Dương Văn Lượng quê ở Thái Nguyên, hiện nay đang thuê nhà ở quận Đống Đa cho biết, gia đình anh có 4 người nên phải thuê một căn hộ 2 phòng ngủ diện tích gần 60m2.

“Lương tháng hai vợ chồng được 14 triệu đồng, chi phí sinh hoạt và cho các con đi học cũng chỉ còn khoảng 5 triệu, số tiền đó vừa đủ thuê nhà mỗi tháng. Tiền thuê nhà tốn kém như vậy nhưng đi ở nhà thuê cũng không sung sướng gì, nhà trong ngõ ngách, không gian sống bí bách, giao thông thì ùn tắc. Nhiều khi, tôi cũng muốn thiết kế không gian riêng của gia đình mình hay sửa sang lại cho tiện nghi hơn nhưng sợ bỏ tiền đầu tư xong chủ nhà đòi lại nhà lúc nào không hay nên lại thôi”, anh Dương chia sẻ.

Theo anh Dương, hai vợ chồng anh nhiều lần tính đến chuyện mua nhà nhưng thu nhập không dư dả nhiều, chẳng biết tích cóp đến bao giờ cho đủ. Trong khi, giá nhà đất khu vực nội đô ngày càng cao, nhà giá rẻ lại ở xa trung tâm thành phố.

Thực tế, những bất cập của việc ở nhà thuê là nguyên nhân khiến các gia đình khó lòng an cư lạc nghiệp. Vì thế, một câu hỏi được đặt ra hiện nay, liệu với số tiền 5 triệu đồng mỗi tháng, người dân có thể mua được nhà không hay phải sống mãi trong cảnh ở nhà thuê?

Thu nhập chỉ từ 14 triệu đồng là mua được nhà

Theo phân tích của các chuyên gia, với 5 triệu đồng tiền bỏ ra thuê nhà mỗi tháng, người dân hoàn toàn có thể sở hữu một căn hộ bởi hiện nay nhiều dự án nhà ở giá rẻ được xây dựng mang đến cơ hội sở hữu nhà cho cư dân có thu nhập trung bình.

Ông Đặng Công Hoàn, Giám đốc Phát triển Sản phẩm bán lẻ, ngân hàng Techcombank cho rằng: “Trước đây các gia đình trẻ thường cảm thấy khó khăn khi mua nhà bởi để tích lũy một số tiền vài tỷ đồng không đơn giản trong khi chi tiêu hàng tháng tốn kém, đặc biệt là tiền thuê nhà. Nhưng hiện nay, trên thị trường có nhiều dự án chung cư có mức giá bình dân, chỉ khoảng 1-1.5 tỷ nên cơ hội mua nhà đã đến gần hơn với các gia đình trẻ. Ngoài ra trước đây người dân cũng tâm lý rất sợ đi vay do định kiến về quy trình, thủ tục vay vốn và không có tài sản để đảm bảo khoản vay nhưng thời gian gần đây việc vay vốn qua các ngân hàng là khá thuận lợi, các ngân hàng cũng sẵn lòng hỗ trợ cho người dân vay khoản tiền mua căn hộ chung cư lên tới 70% giá trị căn hộ, trả góp trong vòng 10 đến 25 năm, thủ tục cho vay ngày càng đơn giản hơn và người vay lại có thể dùng chính căn nhà mua làm tài sản thế chấp. Như vậy, tính ra với một căn hộ bình dân 1-1.5 tỷ đồng, mỗi tháng người dân phải trả cả gốc lẫn lãi tối thiểu 5-8 triệu đồng. Trong khi đi thuê nhà hàng tháng số tiền đó coi như “mất hẳn” thì với phương án vay ngân hàng mua nhà trả góp, sau khoảng 10-15 năm người dân sẽ có được ngôi nhà mang tên mình và không phải chật vật thuê nhà, chuyển nhà.”

Sở hữu bất động sản tại khu vực có tiềm năng phát triển còn mang lại cơ hội đầu tư sinh lời cao cho người dân

Bên cạnh đó, nếu sở hữu nhà tại những khu vực có tiềm năng phát triển mạnh, hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, giá trị căn hộ sẽ tăng trưởng theo thời gian. Do đó, ngoài việc được ở ngôi nhà của mình, đây cũng là cơ hội đầu tư sinh lời của cư dân. Với những điều kiện trên, các gia đình trẻ nên tính chuyện dài hơi, mua nhà để an cư và an tâm lập nghiệp thay vì ở nhà thuê.

Hiện nay, tại khu vực Đông Anh, Hà Nội nổi bật nhất là dự án khu đô thị cao cấp Eurowindow River Park được phát triển bởi chủ đầu tư Eurowindow Holding. Dự án có vị trí gần cầu Đông Trù nên chỉ 15 phút đi xe là có thể vào được phố cổ. Khi cầu Tứ Liên đi vào hoạt động việc kết nối với quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm và các quận nội thành Hà Nội sẽ được rút ngắn xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Các căn hộ chung cư cao cấp tại Eurowindow River Park với diện tích từ 67m2 đến 90m2 có mức giá từ 16,5 triệu đồng tức là chỉ từ 1,1 tỷ đồng người dân có thể sở hữu 1 căn hộ cao cấp của Eurowindow River Park.

