Nếu bạn chưa biết tại sao điều hòa gia đình không nên chạy 24/24 thì đây là lý do!

Tiết trời tháng 5, ngay từ sáng sớm chúng ta đã cảm thấy thời tiết oi bức dù trời chỉ vừa mới hửng nắng. Điều này dự báo một mùa hè nắng nóng kỉ lục lại sắp diễn ra. Thời tiết nắng nóng như thế này điều hòa sẽ là thiết bị giải nhiệt được sử dụng nhiều nhất do hiệu quả làm mát cao.

Tuy nhiên việc sử dụng điều hòa với cường độ cao trong những ngày tiết trời oi bức này sẽ có thể dẫn đến cháy điều hòa.

Gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh về chiếc điều hòa bị cháy vì lý do trên. Do người sử dụng đã cho điều hòa hoạt động 2 ngày liên tục với mức thiết lập 16 độ C

Board mạch là phần chứa nhiều linh kiện điện tử dễ cháy.

Khi điều hòa hoạt động liên tục không ngừng nghỉ các yếu tố về nhiệt độ có thể khiến cho dàn nóng (dàn ngưng) của chiếc điều hòa bị cháy.

Trong dàn nóng phần dễ bị cháy nhất là board mạch, do phần board mạch chứa các linh kiện điện tử để điều khiển hoạt động của dàn nóng, đây đều là những linh kiện dễ cháy.

Khi hoạt động sẽ tạo ra một lượng nhiệt nhất định. Ngoài lượng nhiệt này board mạch còn phải chịu lượng nhiệt từ máy nén, nhiệt từ giàn trao đổi nhiệt và nhiệt độ ngoài trời. Điều này khiến cho nhiệt độ chung của dàn nóng rất cao.

Nhiệt độ dàn nóng rất cao vào những ngày nóng do bản thân nhiệt từ dàn nóng sinh ra cộng thêm nhiệt độ ngoài trời

Vào những ngày trời nắng 38 40 độ C thì nhiệt độ tác động lên dàn nóng sẽ còn lớn hơn nữa, điều này sẽ làm giảm hiệu quả làm mát của dàn lạnh bên trong nhà đồng thời khiến cho dàn nóng phải làm việc nhiều hơn sinh nhiệt nhiều hơn.

Bởi vì khi nhiệt độ không khí càng thấp, không khí lưu thông tốt thì nhiệt độ dàn nóng càng thấp thì điều hòa mới làm việc càng hiệu quả. Nếu bạn để điều hòa hoạt động liên tục trong thời gian dài dễ dẫn đến hiện tượng om nhiệt trong dàn nóng khiến cho các linh kiện trên board mạch bốc cháy.

Cần lắp thêm Aptomat cho điều hòa để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt nguy hiểm hơn khi bạn không sử dụng Aptomat cho điều hòa giống như gia đình có chiếc điều hòa bị cháy trên, thì khi board mạch ở dàn nóng bị chập cháy sẽ gây hiện tượng đoản mạch và kéo sang cả dàn lạnh trong nhà.

Lúc này do không có Aptomat, nên sẽ không ngắt điện được dẫn đến xảy ra chập cháy cả dàn lạnh. Dàn lạnh bị cháy rất nguy hiểm bởi sẽ sản sinh ra khí độc do cháy nhựa và các linh kiện điện tử độc hại. Chưa kể đến việc cháy có thể lan sang những vật dụng khác gây cháy lớn nguy hiểm hơn rất nhiều.

Vì vậy vào những ngày nắng nóng bạn nên sử dụng điều hòa với cường độ hợp lý. Nên cho điều hòa nghỉ sau một khoảng thời gian nhất định để hạ nhiệt dàn nóng, khi đó điều hòa hoạt mang lại hiệu quả làm mát cao hơn.

Đảm bảo cho chiếc điều hòa có thể hoạt động bền bỉ trong thời gian dài đồng thời đảm bảo sự an toàn cho chính gia đình bạn.

Theo Nguyễn Sơn

Trí thức trẻ