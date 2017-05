Nếu chỉ làm việc 40 giờ mỗi tuần, bạn đừng mơ mộng kiếm được tiền tỷ

Grant Cardone là triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ, đồng thời là tác giả của 4 cuốn sách kinh doanh nằm trong top bán chạy của New York Times và cũng là chuyên gia tư vấn cho nhiều công ty nằm trong danh sách Fortune 500 (các công ty hàng đầu tại Mỹ).

Grant Cardone là người năng động, tham vọng cao. Triệu phú có khởi đầu không mấy tốt đẹp nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực, hiện ông là người sáng lập và chủ sở hữu của 4 công ty có doanh thu hàng năm hơn 100 triệu USD. Để có được thành công như hôm nay, Grant Cardone đã làm việc gấp nhiều lần người thường.

"Hầu hết chúng ta làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày và khoảng 40 giờ mỗi tuần. Tôi làm việc 95 giờ mỗi tuần. Nếu bạn muốn trở thành triệu phú, hãy chấm dứt chu kỳ 9 - 5 đó và bắt đầu với con số 95 giờ làm việc", Grant Cardone khẳng định.

Thực tế cho thấy, số tiền những người giàu có kiếm được dựa vào hiệu quả công việc của họ chứ không phải thời gian làm việc. Rõ ràng, nếu mơ mộng về mức thu nhập triệu đô, bạn thậm chí phải làm việc gấp đôi 40 giờ mỗi tuần. Và Grant Cardone không phải triệu phú duy nhất khẳng định những người làm công ăn lương khó có thể làm giàu.

Steve Siebold, người đã dành 25 năm để nghiên cứu các cá nhân giàu có để viết cuốn sách "Người giàu suy nghĩ như thế nào" (How Rich People Think), cũng lưu ý rằng người giàu có tư duy khác biệt hẳn so với người thường: Người thường chấp nhận làm công việc được trả lương theo thời gian trong khi những người giàu có lựa chọn việc làm chủ công việc và kiếm tiền dựa vào kết quả công việc.

"Hầu hết người bình thường chấp nhận cuộc sống được đảm bảo về mặt tài chính bằng cách lựa chọn một công việc có thu nhập ổn định và được tăng lương định kỳ hàng năm. Họ thụ động và e ngại khi tham gia vào những thương vụ đầu tư vì lo sợ mất đi số tiền đang sở hữu. Trong khi đó, tầng lớp thượng lưu có thể kiếm được số tiền nhiều hơn tổng thu nhập cả đời của một người bình thường".

Cardone chia sẻ, nếu bạn muốn thành công lớn, bạn phải tập trung vào việc kiếm tiền và sẵn sàng hết mình vì công việc. Ngay cả khi bạn đã bắt đầu nhìn thấy lợi ích tài chính cũng đừng thay đổi ý chí.

"Nếu bạn cho tôi 5 tỷ USD, ngày mai tôi vẫn sẽ chiến đấu. Tôi không muốn làm khán giả, tôi muốn trở thành một cầu thủ trên sân bóng. Hãy nhớ rằng, tiền không thiếu, chỉ thiếu những người sẵn sàng làm việc 95 giờ mỗi tuần", triệu phú Grant Cardone khẳng định.

Thu Hoài

Theo Trí thức trẻ/CNBC