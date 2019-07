Nếu có 5 triệu chứng bất thường này sau khi ăn: Phải đi khám nội tạng càng sớm càng tốt

Nếu xuất hiện các vấn đề này sau khi ăn , bạn nên đi khám càng sớm càng tốt

Sau khi ăn , nếu bạn xuất hiện các triệu chứng như đầy bụng, đau bụng, ợ hơi, trào ngược axit và các triệu chứng khác, đôi khi bạn có thể tự xử lý, chỉ cần uống một số loại thuốc là có thể dịu lại tình hình. Nhưng một số triệu chứng nặng hơn hoặc tái phát, bạn sẽ đối phó với nó như thế nào?

Con người ta ăn rất nhiều thứ, vì thế rất khó để tránh được việc không có bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa, thậm chí đây có thể nói là những căn bệnh phổ biến nhất.

Hiện tượng bị trướng bụng, đau bụng, ợ hơi, trào ngược axit, tiêu chảy và các triệu chứng khác có thể xảy ra sau khi ăn không đúng cách, điều này hầu hết mọi người đều đã có sự trải nghiệm của bản thân. Thỉnh thoảng, các triệu chứng đó xảy ra tương đối nhẹ, có thể tự xử lý ngay tại nhà.

Tuy nhiên, nếu các triệu chứng đó trở nên nghiêm trọng hoặc các cơn đau lặp đi lặp lại thì đã là lúc bạn phải thực hiện nghiêm túc việc đi khám, thậm chí một số người có thể phải đi cấp cứu và một số có thể là dấu hiệu sớm của những căn bệnh nghiêm trọng, bạn nên tìm tư vấn y tế ngay lập tức, không được trì hoãn.

Các triệu chứng sau đây xuất hiện sau khi ăn, có thể chỉ ra một số bệnh nhất định, vì vậy hãy tìm tư vấn y tế kịp thời:

1. Ăn uống khó nuốt

Mặc dù bạn có khẩu vị tốt, thèm ăn, ăn ngon miệng nhưng khi ăn vào lại không thể nuốt được, có cảm giác tắc nghẽn phía sau xương ức khi ăn. Đó được gọi chính xác là triệu chứng khó nuốt. Không chỉ vậy, có một nỗi đau không thể giải thích được mà chỉ cảm nhận được ở vùng đằng sau xương ức, lúc đau nhẹ và có lúc lại đau nặng.

Cảnh giác với triệu chứng: Viêm thực quản, có túi thừa thực quản, triệu chứng rối loạn chức năng thực quản, ung thư thực quản… Đây là lúc bạn cần đi khám để xác định rõ vấn đề.

2. Sưng, trướng vùng bụng trên

Sau khi ăn, bụng trên có cảm giác không thoải mái, có đôi chút khó chịu nhẹ, hoặc vừa ăn đã có cảm giác no (no sớm), hoặc bạn cảm thấy no ở bụng trên, nghẹt thở, buồn nôn, kém ăn, và giảm cân.

Hãy cảnh giác với triệu chứng: Viêm dạ dày mãn tính, sa dạ dày, loét dạ dày, viêm gan mạn tính, viêm túi mật mạn tính, khó tiêu, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy… Các triệu chứng này cần phải được kiểm tra y tế sớm.

3. Đau bụng cấp tính

Đau bụng dữ dội sau khi ăn thức ăn có dầu mỡ hoặc ăn quá no hoặc uống rượu, có thể kèm theo buồn nôn và nôn, sau đó là có thể có sốt hoặc sốt nhẹ, vàng da (lòng trắng mắt chuyển sáng màu vàng, nước tiểu sẫm màu).

Hãy cảnh giác với các triệu chứng: Sỏi túi mật (túi mật, sỏi đường mật thông thường) bệnh tái phát cấp tính, viêm tụy cấp, thủng đường tiêu hóa, giãn dạ dày cấp tính… Đây là những trường hợp cấp tính, trường hợp nặng có thể đe dọa tính mạng, cần được chăm sóc y tế ngay lập tức!

4. Đau bụng trên nhiều lần

Sau khi ăn, bụng trên có biểu hiện đau và tiếp tục đau bụng nhẹ hơn một chút cho tới trước bữa ăn kế tiếp, hoặc đau trong khoảng 2 giờ sau bữa ăn ở vùng bụng trên, hoặc đau bụng vào giữa đêm, và nếu ăn một chút gì đó thì triệu chứng có vẻ thuyên giảm. Thường xảy ra khi chuyển mùa, thời tiết thay đổi, cơn đau có nhịp điệu và chu kỳ nhất định.

Hãy cảnh giác với các triệu chứng: Loét dạ dày. Đặc điểm lớn nhất của loét dạ dày là dễ tái phát, không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà còn phức tạp với nhiều biến chứng và thậm chí đe dọa đến tính mạng. Cần phải điều trị thường xuyên từ bác sĩ để chữa khỏi hoàn toàn.

5. Tiêu chảy sau khi ăn

Đau bụng xảy ra ngay khi ăn, có cảm giác buồn đi đại tiện, nếu đi xong sẽ có cảm giác tình trạng bệnh thuyên giảm hơn, thường xuyên lặp đi lặp lại như vậy.

Khi gặp thời tiết lạnh hoặc các món ăn lạnh, các đồ ăn có tính kích thích cũng có thể dẫn đến đau bụng, đi ngoài.

Hãy cảnh giác với các triệu chứng: Viêm loét đại tràng, hội chứng ruột kích thích. Hai triệu chứng này đôi khi rất giống nhau, và phải được kiểm tra bằng nội soi để được biết cụ thể về tình trạng bệnh một cách rõ ràng.

Nếu có hiện tượng đi ngoài thất thường, không theo chu kỳ bình thường, khuôn phân thay đổi hoặc số lần đại tiện thay đổi, cần phải xem xét đến vấn đề ung thư đại trực tràng.

*Theo Health/Sohu