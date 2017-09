Nếu không muốn hại sức khỏe, hãy nhớ 14 loại thức ăn bạn không nên gọi khi đi ăn ở ngoài

1. Bánh burger kẹp thịt sống tái

Khi thịt bò xay không được nấu chín ở nhiệt độ tiêu chuẩn (160 độ F) các loại vi khuẩn gây ôi thiu vẫn sẽ còn tồn tại trong miếng thịt mà bạn ăn (những loài vi khuẩn này cũng được tìm thấy trong phân người và động vật).

2. Rum (hoặc vodka) và soda ăn kiêng

Kết hợp rượu và thức uống dành cho người ăn kiêng làm tăng tác hại của rượu lên sức khỏe. Theo nghiên cứu của đại học Northern Kentucky (Mỹ) năm 2015, những người nào uống hỗn hợp chứa soda ăn kiêng sẽ có hơn 25% nồng độ cồn trong hơi thở so với người uống cocktail mà không có loại thức uống này.

3. Thức ăn nhiều năng lượn

Một bánh ham- bơ-gơ phô mai, khoai tây chiên, và nước ngọt có ga có thể cung cấp tới 1100 calo và gần 50 gram chất béo. Sau khi một người khỏe mạnh ăn thức ăn giàu chất béo, huyết áp của họ tăng cao hơn khi đối diện với các tác nhân gây stress so với khi ăn thức ăn có hàm lượng chất béo thấp, theo nghiên cứu của the Journal of Nutrition.

Khoai tây chiên cung cấp tới 1100 calo và gần 50 gram chất béo.

4. Nước chanh

Trong một nghiên cứu được xuất bản bởi Journal of Environmental Health, các nhà nghiên cứu khảo sát 76 quả chanh tại 21 nhà hàng và biết rằng 70% những quả chanh đó bị nhiễm bẩn và có chứa vi khuẩn. Trừ khi bạn được thấy quy trình pha chế nước chanh sạch sẽ, người pha chế sử dụng găng tay và kẹp gắp, thì có thể dùng tại nhà hàng.

Còn không tốt nhất là bạn nên tự thưởng thức nước chanh do mình tự tay pha chế tại nhà, khi mà không chắc tại nhà hàng nó có sạch sẽ hay không.

5. Bịch bỏng ngô lớn

Một bịch bỏng ngô lớn chứa tới 1200 calo và nhiều loại chất béo bão hòa, theo phân tích của một tổ chức phi lợi nhuận có tên là the Center for Science in the Public Interest (CSPI). Chưa kể lúc chế biến còn cho thêm phô mát và bơ.

Nếu bạn không muốn ngồi xem phim mà chẳng có gì ăn cho vui miệng, hãy gọi 1 bịch bỏng ngô nhỏ hơn (chứa khoảng 400 đến 700 calo) và dùng chung với người bạn đi xem phim cùng.

6. Bánh mì với dầu olive

"Hầu hết chúng ta đều phết dầu olive lên bánh mì, hấp thu hàng trăm calo thậm chí trước cả khi bữa ăn được bắt đầu" – Joan Salge Blake, chuyên gia dinh dưỡng, giáo sư trợ giảng tại đại học Boston và tác giả cuốn sách "Nutrition & You".

Nhiều người nghĩ rằng vì dầu olive tốt cho sức khỏe nên dùng lúc nào cũng được. Tuy nhiên đó là một quan điểm hoàn toàn sai lầm, một thìa canh dầu olive (khoảng 15 ml) lại chứa nhiều calo hơn cả bơ.

7. Ăn tối với mì sợi

"Đừng ham rẻ" – bà Blake cảnh báo. "Mì sợi là một món ăn rẻ tiền và nhà hàng thường hay sử dụng để thu về lợi nhuận, nhưng bạn sẽ phải trả giá bằng chính vòng eo của mình". Nếu bạn thèm ăn mì sợi, bạn nên tránh ăn nó tại các nhà hàng, hãy nên làm tại nhà với nguyên liệu tốt cho sức khỏe, ví dụ như làm một đĩa mì sợi hải sản chẳng hạn.

Mì sợi là thủ phạm gây hại vòng eo

8. Mang đồ ăn thừa về nhà

"Thức ăn đã được chế biến không nên để ở nhiệt độ phòng lâu hơn 2 giờ", theo bà Blake, cũng là một chuyên gia về thực phẩm an toàn. Khi nấu nướng thức ăn trong nhiệt độ từ 40 độ F đến 140 độ F, đó là lúc "vi khuẩn sinh sản rất nhanh và đủ sức gây bệnh cho bạn," bà giải thích.

9. Món khai vị chứa hơn 700 calo

"Một người bình thường không nên tiêu thụ hơn 700 calo mỗi bữa ăn," theo bác sĩ Deborah Cohen, một nhà khoa học tại "the Rand Corporation", và là tác giả của cuốn sách "Thảm họa chất béo: những yếu tố tiềm ẩn thúc đẩy béo phì thành dịch – và làm sao để chúng ta kết thúc nó" ("A Big Fat Crisis: The Hidden Forces of the Obesity Epidemic - and How We Can End It"):

"Mỗi khi bạn ăn quá mức mà không kiểm soát hoặc không nhận thức được hậu quả, bạn đang bị tăng các nguy cơ bị bệnh mạn tính". Theo bác sĩ Cohen.

10. Uống nước ngọt có ga

Uống nước suối hay cà phê đen thì không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe (bạn chỉ cần nhớ giới hạn cà phê trong 3 cốc). Nhưng soda, nước ngọt có ga hay trà bỏ đường ướp lạnh thì lại là một vấn đề cần lưu ý. Nước ngọt có ga trong hầu hết nhà hàng đều chứa khoảng 120 calo.

Tương đương với 33 gram đường, tương đương với 8 muỗng trà đường trắng. Nếu uống 1 hay 2 ly nước, bạn sẽ nạp vào cơ thể khoảng 24 muỗng trà đường. Gấp 4 lần so với lượng đường phụ nữ nên tiêu thụ mỗi ngày mà Hiệp hội Tim Mạch Hoa Kỳ đã khuyến cáo.

Nếu uống 1 hay 2 ly nước, bạn sẽ nạp vào cơ thể khoảng 24 muỗng trà đường, gấp 4 lần so với lượng đường phụ nữ nên tiêu thụ mỗi ngày

11. Soda ăn kiêng

Soda ăn kiêng cũng không phải là một lựa chọn tốt. Có rất nhiều lý do để khuyên bạn tại sao bạn cần phải ngừng uống soda ăn kiêng: Thứ nhất, có bằng chứng mạnh mẽ rằng uống soda ăn kiêng không giúp bạn giảm cân.

Đó là theo nghiên cứu vào năm 2015 của Trung tâm Khoa học Sức Khỏe của Đại học Texas tại San Antonio, những người uống soda ăn kiêng mỗi ngày thấy vòng eo của họ tăng thêm 3 inch trong hơn 9 năm. Những người tham gia nghiên cứu không sử dụng soda ăn kiêng chỉ tăng khoảng 0.8 inch trong cùng một khoảng thời gian.

12. Giá đỗ

Giá đỗ mọc trong khí hậu ấm và ẩm – là môi trường thích hợp cho sự sinh sôi của vi khuẩn. FDA hiện đang nghiên cứu 2 bang tại Mỹ đang bùng nổ dịch bệnh do thức ăn có liên quan đến giá đỗ - các nhà khoa phát hiện thấy có chứa E. coli và Salmonella trong giá đỗ. Các chuyên gia khuyên rằng bạn nên tránh ăn giá đỗ sống khi đi ăn ngoài, đặc biệt cần tránh một khi bạn đang mang thai.

13. Cá mập

Có hai lý do cần tránh món cá mập trong menu: Thứ nhất, vì cá mập là một trong những loài cần được bảo vệ do có nguy cơ bị tuyệt chủng; thứ hai, vì là một loài động vật ăn thịt lớn, cá mập (cũng như cá kiếm, cá thu vua) chứa hàm lượng thủy ngân cao. Là chất độc thần kinh, có thể tích tụ trong cơ thể bạn qua một thời gian dài, đặc biệt càng nguy hiểm hơn đối với phụ nữ có thai.

14. Hàu sống

Hàu sống có chứa vi rút viêm gan A và một loại vi khuẩn có tên là Vibrio vulnificus, khiến cho bạn bị nôn ói và tiêu chảy. Nếu bạn đang mắc phải bệnh tiểu đường, có thể sẽ bị nhiễm bệnh bởi các tác nhân này. FDA khuyến cáo rằng nếu như bạn ăn món này trong nhà hàng hoặc được tưới nước sốt nóng trên vỏ sò cũng không giúp bảo vệ được bạn.

Cách tốt nhất là bạn nên tự chế biến món này tại nhà.

*Theo Health