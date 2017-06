"Nếu tỷ giá USD/VND tăng 1% sẽ làm lạm phát tăng thêm 0,17 điểm %"

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho hay, hiện tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do tiếp tục có xu hướng giảm so với tháng trước cũng như so với đầu năm.

Đưa ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết, do nguồn cung ngoại tệ dồi dào đến từ nguồn vốn FII (mua bán sáp nhập) và FDI tăng mạnh. Hiện nay chênh lệch giữa lãi suất VND và USD vẫn nghiêng về việc nắm giữ VND, việc FED tăng lãi suất trong ngắn hạn với những bước điều chỉnh nhỏ chưa gây áp lực đối với tỷ giá.

Tuy nhiên, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cũng cho rằng, trong khoảng thời gian còn lại của năm 2017, tỷ giá sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất từ phía cầu ngoại tệ do sức ép nhập siêu tăng cao.

Cụ thể, cán cân thương mại có thể đảo chiều từ mức thặng dư trong năm 2016 sang thâm hụt dự báo ở mức khoảng 3,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về dài hạn, đơn vị này cho biết, với lộ trình tăng lãi suất thêm nhiều lần của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong các năm tiếp theo, tỷ giá có thể sẽ chịu áp lực. Thêm vào đó là xu hướng biến động khôn lường đồng nhân dân tệ và yên nhật sẽ tác động không nhỏ đến VND.

Kỳ vọng lãi suất ổn định

Liên quan đến thanh khoản hệ thống ngân hàng, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho hay, tháng 5 vừa qua, khó khăn cục bộ về thanh khoản đã giảm. Tỷ lệ cho vay/huy động ước tính cả hệ thống tổ chức tín dụng tháng 5/2017 ở mức khoảng 87%, giảm nhẹ so với tháng 4 (88%). Tăng trưởng huy động vốn 5 tháng đầu năm 2017 ước tăng 4,3% so với cuối năm 2016.

Đáng lưu ý, thanh khoản được hỗ trợ thêm do tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng tăng trong bối cảnh giải ngân đầu tư ngân sách chậm (tính đến cuối tháng 4/2017 tiền gửi của kho bạc Nhà nước là 122 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với đầu năm).

Về lãi suất, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất các kỳ hạn giảm dần về mức từ 4 – 4,2% (tính đến 22/5/2017), giảm khoảng 0,8 đến 1% so với cuối tháng 4.

Trên thị trường mở, NHNN liên tục hút ròng. Cụ thể, NHNN đã hút ròng 28,256 tỷ đồng trong tháng 5 và hút ròng 8.889 tỷ đồng kể từ đầu năm đến 22/5.

Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, lãi suất trong năm 2017 đang được hỗ trợ bởi các yếu tố vĩ mô và chính sách như, áp lực từ phía tỷ giá đang được giảm thiểu do đồng USD đã điều chỉnh mạnh so với đầu năm.

Một yếu tố nữa cũng được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đưa ra là, những động thái quyết liệt trong vấn đề xử lý nợ xấu. Cụ thể, ngày 16/5/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2017/NĐ-CP về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn.

Đồng thời, “Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu” được hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét. Ngoài ra, Nghị định về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có thể được xem xét thông qua sớm nhất vào ngày 20/6/2017.

Mai Ngọc

Theo Trí thức trẻ