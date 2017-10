New Zealand sắp cấm người nước ngoài mua nhà

Thủ tướng đắc cử Jacinda Ardern cho biết sẽ cấm mua nhà đối với người nước ngoài không lưu trú tại New Zealand, theo hãng tin CNBC. Đây là động thái nhằm giúp kiềm chế đà tăng của bất động sản nước này thời gian gần đây.

New Zealand đang phải đối mặt với khủng hoảng nhà ở do lãi suất thấp, nguồn cung hạn hẹp và lượng người nhập cư tăng cao, đẩy giá nhà tại đây tăng vọt. Việc sở hữu nhà hiện nằm ngoài tầm với của nhiều người.

Theo ước tính của ngân hàng ANZ hồi tháng 2, nguồn cung nhà ở New Zealand thiếu khoảng 60.000 căn và đang tăng khoảng 40 căn mỗi ngày.

Số liệu của Viện nghiên cứu bất động sản New Zealand tháng 9 cho thấy giá nhà trung bình tại thành phố lớn nhất New Zealand – Auckland hiện là 582.000 USD, tăng gần gấp đôi so với báo cáo của REINZ vào tháng 11/2008. Trong khi đó, tại thủ đô Wellington, giá nhà trung bình cũng tăng 10,6% lên 531.000 USD.

Trước đó, làn sóng người nước ngoài ồ ạt mua nhà tại New Zealand làm dấy lên quan ngại về sức ép lên cơ sở hạ tầng và giá bất động sản. Số liệu công bố hồi tháng 3 cho thấy người nước ngoài chiếm 11% giao dịch bất động sản tại New Zealand. 1/3 số đó là nhà đầu tư Trung Quốc.

Ngoài lệnh cấm người nước ngoài mua nhà, bà Ardern cũng công bố kế hoạch cắt giảm lượng người nhập cư và tập trung vào phát triển cũng như tạo việc làm. Trong cuộc tranh cử thủ tướng hồi tháng 9, bà Ardern cam kết giải quyết nhiều vấn đề xã hội, trong đó có khủng hoảng giá nhà, trẻ em nghèo và khoảng cách giàu nghèo tại quốc gia này.