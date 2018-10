Ngại áp lực, thích thoải mái thì phải chấp nhận cuộc sống ở mức trung bình, dám thử sức thì ngay cả những điều nhỏ không ngờ cũng có thể thay đổi số phận của bạn

Tùy vào mục tiêu cuộc sống của mỗi người mà bạn có thể chọn những hoạt động trải nghiệm khác nhau nhưng nếu muốn thực sự bứt phá và có được những bài học giá trị, bạn có thể tham khảo những trải nghiệm sau:



Làm điều gì đó thật điên rồ

Đó chính là những điều khiến bạn sợ hãi, những điều làm bạn cảm thấy run sợ. Hãy viết chúng ra và cam kết “đánh bại” chúng. Một khi bạn đạt được điều đó, không những bạn không còn sợ hãi mà bạn còn có khao khát chinh phục những điều điên rồ tiếp theo.

Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ tiềm ẩn mà chúng ta thường mơ ước nhưng chưa dám hành động. Việc bạn cần làm bây giờ là có dám vượt lên những lời bào chữa hay không mà thôi.

Ngừng suy nghĩ quá nhiều

Nhiều người trong chúng ta nuôi dưỡng những ước mơ, những khát vọng nhưng mãi chưa thực hiện được. Có nhiều lý do khiến bạn chùn bước, đó có thể là do bạn đang chờ đợi sự cho phép, đang tìm kiếm sự hoàn hảo hay đang đợi thời điểm đúng đắn… Có rất nhiều lý do cho sự trì hoãn mà kết quả là cái đích ngày càng trở nên xa vời.

Dù mục tiêu của bạn là gì, hãy ngừng nghĩ ngợi về nó quá nhiều. Thay vào đó, hãy bắt tay vào thực hiện. Khởi đầu có thể còn chưa hoàn hảo, chưa vẹn toàn nhưng nó chắc chắn vẫn hơn đứng im một chỗ mà “lo bò trắng răng”.

Tìm kiếm những chiến thắng nhỏ

Chất lượng cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của mỗi người. Khi bạn cảm thấy cuộc sống đang đi lên, đang gặt hái được những thành công (dù nhỏ bé) nhưng cũng sẽ đem lại động lực vô cùng lớn lao.

Cách để chúng ta có được những năng lượng tích cực này là tìm kiếm những chiến thắng nhanh chóng. Đó không cần phải là đạt thành tích này hay là đạt giải thưởng kia. Dù chỉ là một mục tiêu nhỏ như dọn dẹp góc học tập mỗi tuần hay giữ cho giường ngủ luôn thơm tho… cũng đều là những thành công nho nhỏ đem lại niềm vui âm ỉ cho bạn.

Bớt chi tiêu phung phí, đầu tư vào bản thân nhiều hơn.

Thay vì mua sắm hay ăn uống vô tội vạ, bạn nên tham gia vào các buổi hội thảo chuyên môn, đi du lịch để mở rộng hiểu biết, đăng ký lớp tập gym để nâng cao sức khỏe… Bạn không biết rằng mình đang tiêu tốn rất nhiều của cải vào những thứ không thực sự cần thiết, không giúp ích cho sự phát triển của bạn trong tương lai.

Tìm cách để bộc lộ những suy nghĩ cá nhân

Việc chia sẻ những suy nghĩ của bạn giống như thỏi nam châm thu hút những thứ bạn luôn cần và muốn trong cuộc sống đến gần mình hơn – bao gồm cả con người, ý tưởng, tài nguyên và cơ hội. Ngày nay, sự phát triển của mạng xã hội và Internet khiến cho chúng ta có rất nhiều phương tiện để kết nối với người khác và bộc lộ bản thân.

Chia sẻ suy nghĩ không chỉ là cách để bạn tự tin hơn mà còn giúp mở rộng mạng lưới mối quan hệ, làm quen được với những người có cùng mối quan tâm, cùng định hướng và biết đâu, còn đem đến cho bạn cơ hội làm việc với những người bạn từng mơ ước.



Xây dựng nền tảng thu nhập đa dạng

Đừng phụ thuộc vào chỉ một nguồn tiền duy nhất. Tiền có thể không phải là tất cả, nhưng nó sẽ nó chắc chắn sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể cuộc sống trong mơ.

Có nhiều hơn 1 nguồn thu nhập nghĩa là: Bạn hoàn toàn không bị sụp đổ nếu đột nhiên mất việc – Bạn có tiền để đầu tư vào nhiều vấn đề của bản thân – Dễ dàng hơn trong việc thay đôi công việc – Có thêm nguồn thu nhập thụ động… Đáng kể nhất chính là nguồn thu thụ động, tức là ngay cả khi ngủ bạn cũng có thể kiếm được tiền. Để có được nguồn thu này, chắc chắn bạn phải cố gắng rất nhiều. Nhưng nó thực sự đáng giá.

Đọc một số cuốn sách về thay đổi cuộc sống

Nếu bạn đang có suy nghĩ thành công là lấy được thứ gì đó từ cuộc sống thì nên đọc thêm những cuốn sách này. Nó sẽ chỉ cho bạn thấy quan điểm đó đang sai lầm như thế nào và hãy học cách cho đi trước khi nhận lại. Một số tựa đề gợi ý cho bạn như Rich Dad Poor Dad (Cha giàu cha nghèo); Think and Grow Rich (Suy nghĩ và Làm giàu); Crushing it (Kiếm tiền từ đam mê)…

Biết từ chối

Một trong những thay đổi đáng kể cần có trong cuộc sống chính là tìm ra không gian riêng cho bản thân để tự suy ngẫm và đúc rút. Và bạn sẽ tuyệt đối không có được khoảng thời gian quý báu này nếu không biết nói “Không”.

Bạn càng thành công thì sẽ càng có nhiều người tìm đến với yêu cầu giúp đỡ, hỗ trợ. Tất nhiên, điều đó chứng minh bạn đang đem lại giá trị tích cực. Nhưng nếu bạn không biết từ chối khéo léo, hợp lý thì bạn sẽ chỉ đốt thời gian vào việc giúp đỡ người khác mà bỏ quên điều quan trọng hơn với chính mình.

Kiên định với lý tưởng đúng đắn

Sự trung thực và kiên định với mục tiêu là chìa khóa thành công của rất nhiều người. Làm những điều đúng đắn đôi khi có thể dẫn đến thua thiệt trong thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, đó là cách gây dựng lòng tin từ từ người khác. Chỉ có sự kiên trì với con đường đúng đắn, bạn mới có thể đạt được thành công bền vững, lâu dài.