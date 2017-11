Ngắm nhìn bộ ảnh tuyệt vời về miền Tây Úc, đẹp đến mức bạn tưởng đó là tranh vẽ

Vùng Tây Úc từ lâu đã nổi tiếng với những khung cảnh tuyệt đẹp, ảo diệu như đến từ hành tinh khác, cảm thấy những bức ảnh bình thường là chưa đủ để thể hiện sự hùng vĩ đó, nhiếp ảnh gia Martine Perret quyết định nâng những ảnh chup vùng Tây Úc lên một tầm cao mới, theo đúng nghĩa đen.

Perret là từng là nhiếp ảnh gia của Liên Hiệp Quốc và biên tập viên cho tờ The Australian Financial Review, hiện tại, cô đang sống ở Margaret River, Tây Úc và thực hiện dự án chụp ảnh phong cảnh từ góc nhìn trên cao cho quyển sách Beyond: Above Western Australia.

"Là một nhiếp ảnh gia vì hòa bình, tôi đã bỏ ra nhiều tuần để bay trên trực thăng của Liên Hiệp Quốc để đến những nơi xa xôi. Tôi biết rằng rằng không có cách nào tốt hơn để hiểu về một khu vực lạ ngoài quan sát từ trên cao", Perret chia sẻ.

Những bức ảnh bên dưới được cô chụp sau một vài chuyến bay, bao gồm khung cảnh từ các vùng Goldfields-Esperance, Gascoyne, Mid West và Kimberley. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng nhé:

Hồ muối, Kalgoorlie

Vịnh Roebuck

Đàn cá hồi ở vịnh Hamelin

Hồ hồng ngọc, Hutt Lagoon

Hồ Lefroy, Goldfields

Bãi lầy Derby

Vịnh Cá mập (Shark Bay), Peron Peninsula

Tham khảo: Mashable