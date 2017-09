Ngăn bánh trung thu “bẩn” ra thị trường

Cục ATTP đã lập chiến dịch tuyên truyền, tích cực thanh-kiểm tra phát hiện sai phạm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Trung thu.

Tuyệt đối không được bán bánh quá hạn sử dụng, bánh bị mốc hỏng

Hiện khắp các ngõ, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội tràn ngập các gian hàng bày bán, giới thiệu sản phẩm bánh trung thu với đủ màu sắc. Nhu cầu mua bánh sử dụng và làm quà biếu của người dân cũng bắt đầu tăng lên khi Rằm Trung thu đang tới gần.

Chị Nguyễn Thùy Linh (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: “Bánh mới nên mua về cho các con ăn thử đã. Cứ thấy cửa hàng có thương hiệu thì mình mua thôi chứ cũng không dám mua bánh lung tung. Nhưng càng ngày, càng nhiều hãng sản xuất bánh trung thu, năm nay nhiều hơn năm trước, nên khó để lựa chọn”.

Chị Lệ Hoa - người phụ trách một gian hàng bánh trung thu trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) - cho biết: “Chúng tôi không dám bày bánh trung thu tràn lan đâu, chủ yếu là bày vỏ hộp và một số mẫu mã thôi. Vì thời tiết này, bày bánh ra ngoài dễ bị mốc, hỏng. Nếu chẳng may khách hàng mua phải thì mang tiếng cho công ty. Việc bảo quản phải được chú trọng hàng đầu”. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, mới đầu mùa nhưng các cơ sở sản xuất bánh trung thu handmade mọc lên như nấm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Với đủ loại bánh dẻo, bánh nướng, hình thức đa dạng, cách đóng gói và bao bì bắt mắt nên đang nhận được nhiều ưu ái của người tiêu dùng. Tuy nhiên, lại gây khó khăn trong quản lý và thanh-kiểm tra.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 4120/ATTP-NĐ đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Theo thông tin từ Cục ATTP, qua công văn, Cục đã đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng thông điệp và phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, người kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cần phổ biến, tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm theo các quy định hiện hành. Tuyên truyền các quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm, công bố sản phẩm, bảo quản sản phẩm thực phẩm.

Tuyên truyền các quy định về điều kiện vệ sinh nơi bán sản phẩm, quy định về nhập khẩu sản phẩm thực phẩm, quy định công bố sản phẩm phù hợp quy định an toàn sản phẩm thực phẩm, quy định về vệ sinh cá nhân người kinh doanh thực phẩm. Các cơ sở kinh doanh bánh trung thu cần kinh doanh và bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh để bánh trực tiếp dưới ánh nắng, không để gần hàng hóa có mùi lạ. Tuyệt đối không được bán bánh quá hạn sử dụng, bánh bị mốc, hỏng.

Đối với người tiêu dùng, tăng cường phổ biến, tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng trong sử dụng thực phẩm. Phổ biến kiến thức, thực hành hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Trong dịp Tết Trung thu, người tiêu dùng nên mua bánh trung thu ở các cơ sở có địa chỉ rõ ràng, nơi bày bán bánh đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra kỹ nhãn mác, ngày sản xuất và hạn sử dụng; không sử dụng bánh đã mốc, hỏng.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Cục ATTP yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các loại sản phẩm bánh, kẹo phục vụ Tết Trung thu. “Đối với các cơ sở sản xuất cần tập trung thanh tra, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, kiểm nghiệm sản phẩm, ghi nhãn, bao bì sử dụng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm, nhập khẩu sản phẩm hoặc bán thành phẩm, quy định vệ sinh cá nhân người trực tiếp sản xuất.

Đối với các cơ sở kinh doanh cần thanh tra, kiểm tra điều kiện vệ sinh cơ sở nơi bảo quản, bày bán bánh, nguồn gốc xuất xứ bánh, hồ sơ công bố phù hợp quy định an toàn sản phẩm thực phẩm, quy định ghi nhãn sản phẩm, quy định vệ sinh cá nhân người trực tiếp kinh doanh thực phẩm” - Cục ATTP cho biết.

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp truyên truyền trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm theo quy định, xử lý nghiêm các vi phạm, công bố công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, “thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của người đứng đầu về an toàn thực phẩm. Kết thúc chiến dịch, yêu cầu tổng hợp kết quả triển khai, gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế” - thông tin từ Cục ATTP nhấn mạnh.