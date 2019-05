Ngân hàng, bất động sản kéo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý 1/2019 chậm lại, vẫn có DN lãi gấp 10 lần

Theo thống kê của Bộ phận phân tích khách hàng cá nhân CTCP Chứng khoán SSI, tính tới hết ngày 20/05/2019, đã có tổng cộng 1002 doanh nghiệp công bố Báo cáo Tài chính Quý 1/2019 (chiếm 99% vốn hóa trên 3 sàn).



Tổng lợi nhuận ròng cả trong quý 1/2019 các doanh nghiệp công bố đạt khoảng 66.418 nghìn tỷ đồng tăng nhẹ 1,96% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn cùng kỳ năm trước do sự sụt giảm lợi nhuận ở các nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn như ngân hàng, bất động sản, thực phẩm và đồ uống.



Nguồn: SSI Retail Research

Trong khi lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn HoSE giảm 2,2% trong quý 1/2019 so với cùng kỳ năm trước thì các doanh nghiệp trên sàn Hà Nội tăng trưởng 17% đặc biệt nhóm HNX30 đạt mức tăng gần 30% và Upcom tăng 15,7%.

Tính chung toàn thị trường có 828 doanh nghiệp báo lãi (chiếm 82,6%) và 174 doanh nghiệp báo lỗ (chiếm 17,36%). Tổng lợi nhuận của toàn thị trường trong quý 1 đạt hơn 66.400 tỷ đồng, thì nhóm VN30 chiếm 51,8% (tương đương 34.418 tỷ, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm trước). 74% lợi nhuận toàn thị trường nằm tại các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, bình quân mỗi doanh nghiệp thu về 135 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 trong khi con số này trên sàn Hà Nội là 14,6 tỷ bình quân 1 công ty và sàn Upcom là 40,8 tỷ.

Lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết quý 1

Dầu khí là ngành tăng trưởng tốt nhất Q1/2019

Số liệu thống kê cho thấy Dầu khí là ngành tăng trưởng tốt nhất trong quý 1/2019, mức tăng 95% do năm ngoái các doanh nghiệp dầu khí đa phần báo lỗ vì ảnh hưởng của giá dầu. Các ngành có tốc độ tăng trưởng cao bao gồm ngành bán lẻ (tăng 21%), công nghệ thông tin (tăng 19%), bảo hiểm và ngân hàng (tăng 12%), thực phẩm và đồ uống (tăng 11%) trong khi ngành hóa chất (giảm 26%), xây dựng và vật liệu (giảm 4%)...

Theo thống kê của SSI Retail Research, ngành ngân hàng chỉ ghi nhận tăng trưởng 12% so vơi con số tăng trưởng 51% của cùng kỳ năm ngoái, đạt 20.690 tỷ trong quý 1/2019. Tổng thu nhập hoạt động đạt 67.898 tỷ đồng, +10% YoY trong đó thu nhập từ lãi, dịch vụ, ngoại hối và vàng tăng lần lượt là 16,4%, 47,8%, 41,7% YoY trong khi các khoản thu nhập từ chứng khoán, góp vốn, khác đều giảm mạnh. Thu nhập từ lãi vẫn chiếm tỷ trọng lớn (79%) trong tổng thu nhập.

Ngành bất động sản từ mức tăng trưởng dương 20,2% trong quý 1/2018, tổng lợi nhuận ngành giảm 4,5%. Nguyên nhân chủ yếu là do (1) Theo CBRE, tại TP HCM lượng nguồn cung chào bán mới giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái với 4.423 căn hộ được bán (-54% yoy) và giảm 46% qoq; (2) VIC và VHM giảm nguồn thu từ các dự án mới trong quý 1/2019; (3) Vấn đề cấp phép đối với các dự án mới khá chậm. Tuy nhiên, bất động sản khu công nghiệp tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi dòng vốn FDI tiếp tục gia tăng do ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

So với mức tăng trưởng 89% lợi nhuận của ngành tài chính trong quý 1/2018, trong năm nay, LNST toàn ngành giảm mạnh -35.3% so với cùng kỳ. Trong Q1/2019, VN-Index phục hồi tăng +9.9% so với cuối năm 2018, thấp hơn mức tăng +19.3% của Q1/2018. Mặc dù có sự phục hồi về điểm số, thanh khoản quý này rơi về mức thấp nhất trong 8 quý, giảm -45% y-o-y trong tương quan so sánh với mức đỉnh của Q1/2018.

Các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh vượt trội bao gồm DGC gấp 11 lần (sáp nhập 4 công ty con, trong khi kết quả kinh doanh quý 1/2018 chỉ riêng công ty mẹ), HDG tăng 668% do bàn giao nhà tại Hado Centrosa Garden tại quận 10 và Hado Riverside tại quận 12, AAA tăng 3,7 lần do công ty TNHH KCN Kỹ thuật cao An Phát phát sinh doanh thu chuyển nhượng quyền thuê đất và nhà xưởng, VHC gấp 3 lần do giá cá tra tăng, ANV lợi nhuận tăng 163%...

Trong khi đó một số doanh nghiệp có lợi nhuận giảm mạnh.