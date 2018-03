Ngân hàng chịu chi "hút" dòng tiền tiết kiệm

"Chương trình khuyến mại "Năm mới an khang – Xe sang chờ đón" như một lời chúc, lời tri ân từ NCB gửi tới khách hàng với mong muốn thành công và may mắn luôn đồng hành cùng khách hàng trong năm mới 2018. Với chiến lược One NCB: One Team – One Goal – One Plan cùng quyết tâm đồng lòng tuyệt đối của CBNV, NCB ngày càng vươn lên vững mạnh, được tin cậy lựa chọn như một nhà tư vấn tài chính không thể thiếu, luôn xứng đáng là NCB - "Ngân hàng của bạn", đại diện NCB cho biết.