Ngân hàng hút về lượng tiền khổng lồ sau Tết

Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa đưa ra thông tin về thị trường tiền tệ. Theo đó, trong tuần qua, lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng đã giảm sâu về còn 1,6%/năm, từ mức 4,45% vào cuối tuần trước. Lãi suất cho vay 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng cũng giảm về còn 2%, 2,9% và 3,8%/năm so với mức 4,67%, 4,73% và 4,8%. Nhờ nhu cầu thanh khoản giảm mạnh sau tết, hệ thống đang dần lấy lại trạng thái cân bằng và lãi suất liên ngân hàng có khả năng tiếp tục giảm và duy trì ở mức thấp trong thời gian tới.

“Lãi suất huy động thị trường 1 cũng bất ngờ giảm, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng theo ghi nhận được đã giảm xuống 4.9% và 5.5%, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2015.”, SSI cho biết.

Theo ghi nhận: Khối lượng OMO (nghiệp vụ thị trường mở) lưu hành giảm mạnh với 127 nghìn tỷ đáo hạn, đưa tổng khối lượng OMO lưu hành về 112,8 nghìn tỷ đồng. Ước tính OMO sẽ tiếp tục giảm về còn 42,7 nghìn tỷ ở thời điểm cuối tuần sau.

Đáng chú ý, một lượng tiền khổng lồ đang được NHNN hút về sau khi hoàn thành nhiệm vụ giữ ổn định thanh khoản trước tết. Một điểm đáng chú ý là NHNN bắt đầu phát hành lại tín phiếu với khối lượng rất lớn, 50 nghìn tỷ đồng kỳ hạn 14 ngày. Như vậy lượng tiền được rút ròng về qua kênh OMO và tín phiếu là 177 nghìn tỷ đồng. “NHNN nhiều khả năng sẽ tiếp tục sử dụng tín phiếu để đưa thị trường về điểm cân bằng”, SSI lưu ý.

Về tỷ giá, hiện NHNN liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá trung tâm với tổng mức tăng 25 đ/USD trong tuần, nâng tỷ giá tham chiếu lên mức cao nhất từ đầu năm là 22.224 đ/USD (+1,6% so với cùng kỳ 2016). Tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại cũng được tăng tương ứng, giữ cho mức chênh của giá bid và ask so với tỷ giá tham chiếu là 1,74% và 2,05%. Ngược lại đồng USD tại thị trường tự do giảm mạnh, giá mua và giá bán giảm về trong biên độ cho phép của NHNN với mức chênh so với tỷ giá tham chiếu là 2,59-2,68%.

Đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền khác đồng VND cũng tăng giá. Ngoại trừ GBP/VND tăng nhẹ +0,39%, các tỷ giá EUR/VND, CNY/VND, JPY/VND giảm -1,04%, -0,33% và -0,59% so với VND.

Tiếp nối đà thành công từ phiên đấu thầu tuần trước, kho bạc nhà nước (KBNN) tiếp tục chào bán 7.000 tỷ đồng trái phiếu 5, 7 và 30 năm. Với nhu cầu cao từ phía các NĐT, tỷ lệ đăng ký của các kỳ hạn đều cao hơn nhiều lần lượng chào bán và tổng khối lượng đăng ký đạt tới 19 nghìn tỷ, gấp đôi tuần trước và cao nhất trong 5 tháng trở lại đây. Nhờ đó KBNN huy động thêm được 6.815 tỷ đồng.

Trong năm 2017, KBNN có thể sẽ phát hành thêm tín phiếu kho bạc (kỳ hạn từ < 1 năm đến 3 năm), đồng thời có kế hoạch phát hành trái phiếu không thanh toán lãi định kỳ. Thị trường trái phiếu thứ cấp đã giao dịch sôi động trở lại sau dịp Tết với tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 34,2 nghìn tỷ đồng, cao nhất kể từ đầu năm.

Theo Khánh Huyền

Tiền phong