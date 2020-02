Ngân hàng MSB bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao mới

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao.



Theo đó, Hội đồng quản trị MSB đã có quyết định bổ nhiệm bà Đinh Thị Tố Uyên giữ chức vụ Giám đốc Khối Chiến lược kể từ ngày 17/2/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 12 tháng.

Đồng thời, ngân hàng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Dương Ngọc Dũng giữ chức vụ Giám đốc Khối Marketing & Truyền thông kể từ ngày 17/2/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 12 tháng.

Trước đó, hồi giữa tháng 1, MSB cũng có thay đổi lớn về nhân sự. Ông Huỳnh Bửu Quang đã thôi làm Tổng giám đốc để lên làm Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng bán lẻ, làm Quyền Tổng giám đốc MSB kể từ ngày 01/02/2020

Cuối năm 2019, tổng tài sản gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2018, trong đó dư nợ tín dụng đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 23% so với năm trước. Tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt gần 90 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm.



Tổng lợi nhuận trước trích lập dự phòng đạt 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.287 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2018.