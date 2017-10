Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bàn về an ninh tiền tệ

Hội nghị quan trọng tới mức đích thân Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, cùng Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an và các Phó Thống đốc NHNN chủ trì. Hội nghị cũng được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước, đại diện một số Bộ, ngành có liên quan, các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các TCTD giám đốc chi nhánh cấp 1 trong toàn quốc. Do tính chất nhạy cảm“ của các vấn đề nêu nên hội nghị khá “kín” tiếng không mời cánh báo chí tham dự.

Theo thông tin từ website NHNN, Hội nghị này đánh giá những hoạt động ngân hàng có khả năng xảy ra rủi ro, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất những biện pháp khắc phục, phòng ngừa nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống, ngăn ngừa, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Phát biểu khai mạc, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua toàn ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn liền với xử lý nợ xấu. Qua đó, hệ thống các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực và hoạt động an toàn, hiệu quả hơn, kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng được nâng cao.

Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng muốn toàn ngành tăng cường hoạt động giám sát minh bạch và lấy lại niềm tin của công chúng

Tuy nhiên, theo Thống đốc thực tiễn công tác quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng, hoạt động thanh tra giám sát và kết quả xét xử các vụ án kinh tế, dân sự, hình sự liên quan lĩnh vực ngân hàng, NHNN và một số cơ quan chức năng đã tổng kết, chỉ ra một số vi phạm đã làm ảnh hưởng đến niềm tin công chúng. Những vi phạm diễn ra thời gian qua tập trung vào một số nội dung như: vi phạm quy định về cấp tín dụng, cơ cấu nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng; vi phạm về huy động vốn và gửi tiền; vi phạm về quản trị điều hành, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; vi phạm quy định về tỷ lệ, giới hạn an toàn.

Phát biểu, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao sự quyết tâm, quyết liệt của ngành Ngân hàng trong công tác phòng ngừa, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống. Thượng tướng Bùi Văn Nam đã trao đổi, cung cấp thông tin cảnh báo và đề xuất nhiều giải pháp phối hợp chặt chẽ với NHNN, các tổ chức tín dụng trên địa bàn cả nước nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động ngân hàng.

Hội nghị sáng nay thu hút 2000 đại biểu tham dự

Ngoài ra, cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích tình hình vi phạm pháp luật được phát hiện qua công tác quản lý nhà nước về tiền tệ, ngân hàng và kết quả điều tra các vụ án kinh tế, hình sự liên quan đến lĩnh vực ngân hàng; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; tình hình thực hiện các giải pháp phòng, chống, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng trong thời gian qua; các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận, Thống đốc Lê Minh Hưng một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Hội nghị được NHNN tổ chức ngày hôm nay. Thống đốc cũng chỉ đạo toàn ngành Ngân hàng tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới trong đó nhấn mạnh hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định an toàn hoạt động ngân hàng, quy định về quản trị, điều hành của TCTD; Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng, Kiên quyết xử lý dứt điểm vấn đề sở hữu chéo; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý rủi ro, vi phạm;

Những năm gần đây, ngành Ngân hàng đã quyết liệt chỉ đạo, cảnh báo liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn trên tất cả các mặt hoạt động ngân hàng. Mới đây nhất, ngày 31/5/2017, NHNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong các lĩnh vực thanh toán, công nghệ, quản lý tiền mặt và an toàn kho quỹ trong hệ thống ngân hàng.