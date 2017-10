Ngân hàng Quốc dân: Lợi nhuận 9 tháng trước dự phòng đạt hơn 100 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 3/2017. Theo đó, ngân hàng đã ghi nhận kết quả khả quan ở hầu hết các chỉ số kinh doanh, bám sát chiến lược tập trung hiệu quả cho giai đoạn tăng tốc phát triển đến 2020.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của NCB trước dự phòng rủi ro đạt 108,3 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng đóng góp từ hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ và dịch vụ tiếp tục gia tăng tích cực. Các chỉ số quy mô duy trì mức tăng trưởng ổn định và bền vững. Trong đó, tổng huy động của NCB bao gồm tiền gửi từ khách hàng đạt 48.841 tỷ đồng, tăng 14,3%; cho vay khách hàng đạt 28.594 tỷ đồng; tăng 13% so với đầu năm.

Nhìn chung, bức tranh toàn cảnh BCTC quý 3 của NCB có nhiều tín hiệu tích cực thể hiện nỗ lực tái cấu trúc danh mục, đa dạng hoá cơ cấu doanh thu, hầu hết các hoạt động: phí dịch vụ, thu thuần về dịch vụ đều đạt mức tăng trưởng tốt.

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng tài sản của NCB đạt 63.807 tỷ đồng, giảm 7,5% so với thời điểm đầu năm nguyên nhân chủ yếu là do NCB cơ cấu lại một số hạng mục tài sản. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 56 tỷ đồng; các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng tăng do NCB trích lập dự phòng theo quy định của NHNN, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 2,37%, NCB thực hiện phân loại nợ và đảm bảo an toàn duy trì dưới 3% trên tổng dư nợ.

Được biết, NCB đang nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt theo định hướng của Chính phủ và NHNN về tái cơ cấu ngành ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu; các chính sách hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời của NHNN và tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục tăng trưởng tốt được kỳ vọng sẽ giúp NCB tạo sự đột phá trong kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2017.