Ngàn nhịp điệu của nước tại The Infiniti

Trải nghiệm nước đa giác quan

Bước vào The Infiniti, thế giới nước được thiết kế và xây dựng để tái hiện trải nghiệm rừng và biển nhiệt đới. Hơn 1.700m2 mặt nước cùng thảm thực vật nhiệt đới phong phú và thác nước ấn tượng cao 20m đóng vai trò như một cỗ máy điều hòa khổng lồ mang đến cảm giác tươi mát cho toàn dự án.

Hơi nước mát rượi và phảng phất hương vị thanh khiết của thiên nhiên nhiệt đới sẽ làm dịu cảm giác oi ả, trong khi âm thanh dễ chịu từ những dòng chảy và thác nước cũng góp phần giúp cư dân tạm quên đi bộn bề, để sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu hứng khởi.

The Infiniti kết hợp phong cách kiến trúc ven sông hiện đại với tính thẩm mỹ theo chủ đề nhiệt đới Hawaii. Những mảng nước và thực vật phân tầng độc đáo, với phông nền là thác nước ấn tượng, tạo nên sức cuốn hút thị giác đặc biệt, mang đến cảm giác như đang nghỉ dưỡng giữa một hòn đảo nhiệt đới Hawaii đích thực.

Sau những trải nghiệm ấn tượng từ khứu giác, xúc giác, thính giác và thị giác, đã đến lúc hòa mình vào làn nước trong mát để cảm nhận sự hứng khởi tuyệt vời.

Từ suối nguồn đến đại dương, tiện ích “nước” kết nối hài hòa, liên tục

Thiết kế theo ý tưởng “một dòng chảy”, thế giới “nước” của The Infiniti mô phỏng hành trình suối nguồn Hawaii chảy ra những dòng sông, len lỏi qua rừng cây rậm rạp và tìm ra đại dương bao la. Kết nối nhau là vậy, nhưng mỗi tiện ích được thiết kế để phục vụ cho một phong cách sống riêng.

“Dòng chảy” The Infiniti khởi nguồn từ hồ bơi nước mặn tràn bờ dài 50m trên độ cao 20m, đây là nơi thích hợp để các cư dân đam mê bơi lội có thể tập luyện giữ gìn vóc dáng săn chắc hay thả hồn phiêu bồng sau ngày làm việc căng thẳng. Hồ bơi sử dụng công nghệ lọc nước tiên tiến đảm bảo nước hồ bơi thân thiện với tóc, làn da và đôi mắt người bơi.

Hồ bơi nhìn xuống một thác nước cao 20m ấn tượng, tạo cảm giác như dòng chảy đang tiếp tục cuộc hành trình đi từ thượng ngàn xuống vùng đồng bằng. Thác nước vừa đóng vai trò là một máy điều hòa thiên nhiên thanh lọc bụi bẩn và điều tiết khí hậu, vừa tạo điểm nhấn đặc sắc cho tổng thể cảnh quan.

Cư dân có thể rèn luyện hay thư giãn tại hồ bơi nước mặn tràn bờ 50m nhìn xuống thác nước cao 20m. (Ảnh phối cảnh).

Dòng chảy từ thác nước tiếp đất tại hồ bơi thiên nhiên với thiết kế mô phỏng bãi biển nhiệt đới, đây là một phần của tổng thể khu vui chơi nước nội khu lớn nhất quận 7. Hồ bơi là lựa chọn thích hợp để bạn khuây khỏa giữa thiên nhiên hứng khởi.

Hồ bơi thiên nhiên kết nối với sân chơi nước với kiến trúc độc đáo, nơi con trẻ có thể tận hưởng những giây phút ngập tràn hứng khởi. Sân chơi nước tạo cảm hứng, khuyến khích trẻ vận động giữa thiên nhiên, phát huy trí tưởng tượng, giao lưu cùng bạn bè và gia đình, giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào công nghệ.

Khu vui chơi nước nội khu lớn nhất Quận 7 khuyến khích trẻ vận động và giảm thiểu sự phụ thuộc vào công nghệ. (Ảnh phối cảnh).

“Dòng chảy” không kết thúc trong nội khu dự án, mà còn liên kết với dòng sông Cả Cấm. Lối tản bộ dọc sông là nơi thích hợp để người cao tuổi tập luyện cũng như thư giãn cùng con cháu. Dòng sông cũng giúp điều hòa không khí, tạo nên không gian sống tối ưu, trong lành cho người cao tuổi. Những tiện ích nước như hồ bơi thiên nhiên hay các hồ Jacuzzi cũng rất phù hợp với những cư dân lớn tuổi.

Trải nghiệm “nước” còn trọn vẹn hơn khi dự án được lắp đặt hệ thống lọc nước trung tâm hiện đại, bảo đảm nguồn nước sạch cho cả gia đình.

Sống – Giải trí đỉnh cao giữa tâm điểm quận 7

The Infiniti đang tạo nên nhiều sức hút trong phân khúc người mua nhà cao cấp, đang tìm kiếm cơ hội đầu tư và an cư tại quận 7. Dự án nằm ngay trung tâm hành chính quận 7 và gần kề khu thương mại và tài chính Phú Mỹ Hưng bảo đảm các tiện ích ngoại khu chỉ cách dự án 3-5 phút lái xe. Với mọi nhu cầu sống – làm việc – học tập – giải trí được đáp ứng nhanh chóng, The Infiniti là địa chỉ lý tưởng để cư dân có thể thỏa thích tận hưởng những trải nghiệm nước đặc sắc cùng vô vàn tiện ích đô thị hiện đại.