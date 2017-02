Ngành dệt may tiếp tục vượt khó trong năm mới

Năm 2016 là một năm đầy những khó khăn đặc biệt với ngành dệt may gồm cả yếu tố trong nước và quốc tế. Sang năm 2017, những bất ổn đó chưa dừng lại, tiếp tục báo hiệu những bất lợi cho hoạt động xuất khẩu của dệt may vốn là mũi nhọn. Chính vì vậy, ngành dệt may đã xác định năm nay sẽ tiếp tục là một năm nỗ lực vượt khó.

Hiếm khi nào dệt may nước ta lại phải chịu sự sụt giảm đơn hàng liên tục như thời gian này. Nhiều đơn hàng đã dịch chuyển sang một số quốc gia cạnh tranh như Myanmar, Bangladesh, Campuchia.

Tổng cầu giảm, xuất khẩu năm mới tiếp tục khó khăn, quy mô thị trường nội địa chỉ đạt 4,5 tỷ USD. Trong khi đó, Ấn Độ có thị trường nội địa lớn gấp 3 lần xuất khẩu, thị trường nội địa của Indonesia cũng lớn gấp 2 lần xuất khẩu. Các nước này có cơ sở để lui về phát triển thị trường nội địa khi xuất khẩu bất lợi nhưng ở Việt Nam, trước tiên sẽ phụ thuộc nhiều vào sự tự thân vượt khó của doanh nghiệp.

Theo Linh Thủy

VTV