Ngành đóng gói bao bì - in ấn nắm bắt công nghệ để phát triển

Thị trường lớn

Với mức tăng trưởng hai con số mỗi năm, theo các chuyên gia, ngành công nghiệp bao bì – in ấn Việt Nam được đánh giá khá hấp dẫn hiện nay. Đáng chú ý, cơ hội phát triển ngành này còn rất lớn trong bối cảnh Việt Nam đang có sức hút mạnh các nhà sản xuất thế giới đầu tư nhà xưởng vì có những lợi thế về thị trường và nguồn nhân lực cạnh tranh. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang cùng với hội nhập quốc tế sâu rộng trong việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng cho thấy nhiều cơ hội dịch chuyển đầu tư sản xuất của doanh nghiệp các nước đến Việt Nam. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng bị áp lực nên cũng phải cải tiến sản xuất cũng như đầu tư vào bao bì đóng gói và in ấn để tăng sức cạnh tranh.

Trên thực tế trên dưới 70% nguồn vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong nhiều năm nay vẫn là công nghiệp chế biến chế tạo, cho thấy nhu cầu sử dụng bao bì in ấn trên sản phẩm sẽ khá lớn. Đây cũng là lý do mà nhiều năm nay phát triển của ngành này luôn ở mức hai con số, được xem là mức đáng "thèm khát" của các tập đoàn nước ngoài. Điều này dẫn đến nhu cầu sử dụng bao bì và in ấn trong nước sẽ tiếp tục tăng cao.

Mặt khác, sự phát triển của bán lẻ, thương mại điện tử cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành. Trước khi sản phẩm đến với khách hàng, dù gần hay xa, to hay nhỏ đều được đóng gói, bảo quản kỹ càng, đảm bảo hàng hóa nguyên vẹn. Do đó các mặt hàng phục vụ đóng gói như: túi nilon, băng dính, xốp bọc hàng, màng PE, thùng carton, túi PE, túi zip... có mức tăng đột biến.

Đáng chú ý, yêu cầu của khách hàng, người tiêu dùng ngày càng khắt khe, đòi hỏi bao bì không chỉ tiện lợi mà còn phải an toàn, thân thiện môi trường và có cả sự thông minh nữa. Do đó, đổi thay bao bì, cải tiến quy cách đóng gói là những cuộc đua không hồi kết, là sự sáng tạo không ngừng của các doanh nghiệp.

VietnamPrintPack trở lại

Nhận thấy thị trường rộng lớn và màu mỡ, các nhà cung cấp máy móc thiết bị đóng gói bao bì, in ấn quốc tế gia tăng quảng bá sản phẩm và thâm nhập thị trường Việt Nam qua các hội chợ triển lãm chuyên ngành. Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn lần thứ 19 (VietnamPrintPack) sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 19-10-2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TPHCM được xem là nơi hội tụ của các doanh nghiệp đầu ngành này.

Với trên 600 gian hàng của hơn 375 đơn vị từ 10 quốc gia và khu vực, triển lãm sẽ trưng bày hàng loạt sản phẩm, công nghệ và giải pháp đáp ứng nhu cầu ngành công nghiệp in ấn và bao bì như máy cán, máy dán giấy, máy in nhãn, máy làm hộp, máy sản xuất bìa cứng, máy đóng sách, máy in offset, máy dập nổi và nhiều sản phẩm khác. Từ nguyên liệu thô đến máy móc sau sản xuất, thiết bị, phụ tùng, khách tham quan cũng có cơ hội tiếp cận các nhà cung cấp và đối tác trong toàn bộ chuỗi dây chuyền cung ứng tại triển lãm.

VietnamPrintPack 2019 thu hút nhiều đối tác cao cấp như Sansin, Trung Mỹ Á, PTS, Uchida, Fujifilm, Konica Minolta và Song Long, HP, SANKI… sẽ mang đến nhiều sản phẩm mới nhất trong ngành in ấn và bao bì.

Cùng với sự tăng trưởng liên tục của ngành công nghiệp bao bì carton, ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn xem VietnamPrintPack là nền tảng để theo đuổi mục tiêu mở rộng kinh doanh, số lượng đơn vị từ ngành bao bì carton tham gia triển lãm năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Triển lãm còn nhận được sự ủng hộ từ Hiệp hội Công nghiệp Thiết bị Bao bì và In ấn Trung Quốc (PEIAC), Hiệp hội Công nghệ Đài Loan (TTA), Hiệp hội Công nghiệp máy móc Đài Loan (TAMI) và sự hỗ trợ từ các hiệp hội trong nước như Hiệp hội In Việt Nam (VPA) hay Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS). Các hiệp hội này sẽ dẫn đầu những thành viên tham dự triển lãm VietnamPrintPack - nền tảng tối ưu dành cho các nhà cung cấp toàn cầu và các nhà sản xuất trong nước trao đổi kinh doanh và xây dựng đối tác hợp tác.

VietnamPrintPack còn cung cấp cho khách tham quan các thông tin chuyên sâu thông qua hai cuộc hội thảo: "Huấn luyện và nâng cao nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp in Việt Nam ", "Yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng sản phẩm in" do Hiệp hội In TPHCM tổ chức.

Triển lãm do Công ty Vinexad và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Tiếp thị Yorkers phối hợp tổ chức.

