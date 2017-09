Ngành than đặt mục tiêu giảm tồn kho những tháng cuối năm

Báo cáo 8 tháng năm 2017 của TKV cho biết, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 69.845 tỷ đồng, đạt 65,4% kế hoạch năm, bằng 109% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu than đạt 35.328 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 8.134 tỷ đồng; sản xuất, bán điện 7.739 tỷ đồng; sản xuất cơ khí 1.364 tỷ đồng; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 2.850 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh khác 14.428 tỷ đồng.

Lượng than nguyên khai sản xuất là 24,58 triệu tấn, đạt 68,3% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ; than sạch thành phẩm đạt: 22,74 triệu tấn.

Than tiêu thụ đạt 22,24 triệu tấn. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 21,38 triệu tấn; than xuất khẩu 866.000 tấn.

Sản xuất khoáng sản gồm: Đồng tấm đạt 7.320 tấn; kẽm thỏi 7.056 tấn; sản xuất Alumin quy đổi 725.325 tấn, đạt 74% kế hoạch năm và bằng 188% so cùng kỳ (Năm 2017 Dự án Alumin Nhân Cơ hoạt động sản lượng Alumin quy đổi 8 tháng thực hiện 295.792 tấn).

Riêng trong tháng 8/2017, sản lượng than nguyên khai đạt 2,44 triệu tấn; than tiêu thụ 1,98 triệu tấn. Trong đó, doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 3.204 tỷ đồng; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 954 tỷ đồng; sản xuất và bán điện dự kiến 743 tỷ đồng; sản xuất cơ khí, dự kiến 73 tỷ đồng; vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 410 tỷ đồng; doanh thu khác dự kiến 1.015 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 9/2017, than sản xuất đạt 2 triệu tấn, tiêu thụ than 2,5 triệu tấn (trong nước: 2,345 triệu tấn, xuất khẩu than: 155.000 tấn), sản phẩm Alumina 75.000 tấn, tinh quặng đồng 4.000 tấn, đồng tấm 1.000 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, tinh quặng sắt 12.000 tấn…

Đại diện TKV cho biết, trong những tháng cuối năm, ngành than tiếp tục điều hành sản xuất theo khả năng tiêu thụ hằng tháng, phấn đấu giảm tồn kho tối thiểu 500.000 tấn than các loại để cuối năm đưa tồn kho về mức hợp lý. Đồng thời, nghiên cứu phương án sản xuất hợp lý nhưng vẫn phải bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận theo mục tiêu đã đề ra.

Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 2018 và các năm tiếp theo, theo nguyên tắc sản xuất đáp ứng nhu cầu của thị trường và cân đối tồn kho ở mức hợp lý.

Đẩy mạnh sản xuất tại nhà máy Alumin Nhân Cơ và Tân Rai để tăng hiệu quả kinh doanh bởi hiện nay giá Alumin đang ở mức cao.

Triển khai phương án tái cơ cấu theo đó sẽ tập trung tái cơ cấu kỹ thuật và công nghệ, tái cơ cấu về tổ chức và hệ thống quản trị, tái cơ cấu về tài chính và tái cơ cấu về lao động.

Tăng cường quản lý tài nguyên, chất lượng sản phẩm, giảm 5% tỉ lệ tổn thất trong khai thác so với tỉ lệ tổn thất thực hiện năm trước, thắt chặt công tác nghiệm thu khối lượng mỏ và các chỉ tiêu công nghệ; hợp tác với các nhà cung cấp thiết bị đưa dây chuyền ô tô máy xúc công suất lớn tham gia vào khai thác.

Đồng thời, các đơn vị chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới đã được cấp phép khai thác và ranh giới quản lý tài nguyên, kiên quyết chống thất thoát than từ bên trong mỏ, xiết chặt quản lý than đầu nguồn.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng ngừa bục nước hầm lò. Các đơn vị lộ thiên thường xuyên kiểm tra các bãi thải để dự báo và phát hiện các nguy cơ sạt lở bãi thải giáp khu dân cư. Kiểm tra các sườn tầng, bờ đập, bờ kè đề phòng sạt lở.