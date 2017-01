Ngành than phải tái cơ cấu mạnh mẽ

Năm 2016, TKV đạt lợi nhuận 800 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV) ngày 11/1, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải thẳng thắn thừa nhận, năm 2016 là năm khó khăn nhất từ khi thành lập đối với tập đoàn, đặc biệt là khó khăn về thị trường khi than nhập khẩu ngoài TKV 8 tháng đầu năm tăng cao. Chưa kể đến cuối tháng 4 TKV mới được phép xuất một số chủng loại than....

Theo Tổng Giám đốc TKV việc triển khai quyết liệt tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, tái cơ cấu doanh nghiệp là những giải pháp, góp phần không nhỏ giúp tập đoàn vượt qua khó khăn. Cụ thể, tập đoàn đã thực hiện giảm đầu mối các ban tham mưu 29 ban còn 22 ban, xóa bỏ công ty hai cấp khai thác than, xây dựng mô hình phòng ban, định biên thống nhất cho toàn tập đoàn. Từ năm 2015 đến tháng 10/2016 đã giảm 8.000 lao động, sản xuất ổn định.

“Tập đoàn cũng đã hoàn thành thoái vốn tại các lĩnh vực không phải ngành nghề kinh doanh chính. Số tiền thu được sau thoái vốn đạt 1.962 tỷ đồng, thặng dư 383 tỷ đồng”, ông Hải cho hay.

Cũng theo lãnh đạo TKV, việc nhiều công trình mới vào hoạt động nâng cao năng lực sản xuất cũng góp phần không nhỏ trong việc giúp đưa doanh thu toàn tập đoàn ước thực hiện 101,1 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 800 tỷ đồng trong năm 2016. Tổng số tiền tập đoàn nộp ngân sách trong năm lên tới 14,3 ngàn tỷ đồng, bằng 118,2% so với năm 2015. Tập đoàn cũng đảm bảo duy trì công việc, tiền lương cho 112,8 ngàn lao động. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng, trong đó sản xuất than đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng. Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13,1 triệu đồng/người tháng.

Phải tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc TKV đã thực hiện những giải pháp đồng bộ, hiệu quả giúp tập đoàn vượt qua một năm đầy khó khăn trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, nguồn thu của nhiều ngành hàng trong nước. “Về tái cơ cấu doanh nghiệp, TKV được Chính phủ đánh giá là một trong những tập đoàn triển khai quyết liệt và hiệu quả việc tái cơ cấu doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ theo đề án đã được duyệt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý một số tồn tại, hạn chế liên quan đến tai nạn lao động cũng như công tác quản lý, chống lãng phí trong quá trình khai thác, nâng cao hiệu suất lao động. Để hoàn thành kế hoạch đặt ra, TKV phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, giảm giá thành cũng như đổi mới phương thức kinh doanh, giúp tiêu thụ sản phẩm.

“Năm 2017 có xu hướng sẽ thuận lợi hơn về mặt kinh tế so với năm 2016 nhờ những hiệp định thương mại mà ta đã ký kết. Cùng đó, các yếu tố nội tại cũng thuận lợi hơn. TKV phải tái cấu trúc lại ngành, lĩnh vực, đồng thời phải là doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong việc bảo đảm cung cấp than cho nền kinh tế, không chỉ là khai thác than, mà phải cả nhập khẩu”, Phó Thủ tướng nói và yêu cầu tập đoàn phải xây dựng TKV thành tập đoàn kinh tế mạnh, tập trung vào những lĩnh vực chủ chốt để bảo đảm an ninh năng lượng.

Năm 2017, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 106.865 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2016. Lợi nhuận toàn tập đoàn đạt 1.000 tỷ đồng. Tiền lương bình quân chung toàn tập đoàn đạt 9,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,3% so với thực hiện 2016). Tiền lương thợ lò đứng gương từ 14-15 triệu đồng/tháng.

Theo Phạm Tuyên

Tiền phong