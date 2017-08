Ngập tràn ưu đãi căn hộ dịp tháng ngâu 2017

Thời điểm sôi động của bất động sản trong năm khi nào?

Sản phẩm bất động sản chất lượng, của các chủ đầu tư uy tín, tọa lại tại các vị trí ưu việt thuận tiện kết nối giao thông cùng những chính sách bán hàng hấp dẫn khi được đưa ra thị trường luôn chứng tỏ được sứt hút bất chấp tháng giáp hạt hay tháng ngâu.

Theo đại diện Công ty CP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc – top 5 công ty tư vấn và môi giới bất động sản uy tín năm 2017, thực tế bán hàng cho thấy, trong những năm vừa qua, tháng ngâu luôn nằm trong những tháng có doanh thu bán hàng nổi trội trong năm của đơn vị này. Cụ thể, nhìn lại số liệu năm 2016, doanh thu tháng 8 (tức tháng 7 mưa ngâu) vượt 30% so với doanh thu của tháng liền trước. Tháng 8 năm 2016 có kết quả vượt 25% so với cùng kỳ của năm trước đó.

Điều đáng nói ở đây, theo khảo sát thực tế thị trường, vào thời điểm này, chủ đầu tư còn tạo ra cú hích với thị trường bằng việc “tung” nhiều căn hộ hướng đẹp, sàn đẹp, diện tích siêu hợp lý (căn 2PN – 3PN) phù hợp với nhu cầu của phần đông trên thị trường… Chính vì lẽ đó, khách hàng có nhu cầu thực sự khó cưỡng lại cơ hội hấp dẫn nhất nhì chỉ có trong mùa ngâu năm nay.

Căn cứ theo thực tế thị trường, tâm lý người mua nhà đã lý trí hơn, không bị cảm tính can thiệp nhiều, họ quyết định mua bán căn cứ vào lợi ích hàng hóa đó mang lại trong giới hạn năng lực tài chính. Chủ đầu tư các dự án nắm bắt nhanh chóng tâm lý và xu hướng đó đã thiết kế những chính sách bán hàng hấp dẫn đến khó cưỡng: gói nội thất trị giá lên tới 150 triệu, chiếc TV QLED Samsung 55’’ thời thượng, lượng vàng may mắn trị giá tới 35 triệu cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Khách hàng sẽ thực sự choáng ngợp bởi hàng loạt các dự án do Đất Xanh Miền Bắc phân phối trong dịp tháng “mưa ngâu”. Một đại diện Đất Xanh Miền Bắc dự báo “chúng tôi tin tưởng, mùa ngâu năm nay sẽ tiếp tục sôi động và tạo mốc kinh doanh đặc biệt trong năm 2017”.

Hưởng ưu đãi hấp dẫn cùng Đất Xanh Miền Bắc

Trong tháng này, Đất Xanh Miền Bắc triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua căn hộ thuộc những dự án được săn đón trên thị trường BĐS. Theo đó, khi mua căn hộ Roman Plaza do Hải Phát làm chủ đầu tư – dự án nổi bật khu vực tây Hà Nội, khách hàng còn có cơ hội thỏa sức vi vu trời Âu với một vé khứ hồi hãng Qatar bay Hà Nội - Rome trị giá 20 triệu đồng.

Một số dự án do Đất Xanh Miền Bắc chào bán với mức ưu đãi không kém phần hấp dẫn như dự án New Horizon City (Lĩnh Nam, Hoàng Mai). Với mức giá chỉ từ 23,5 triệu/m2, dự án New Horizon City được xem là cơ hội hiếm có cho các gia đình trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp.

Đặc biệt, trong tháng ngâu này khách hàng mua căn hộ sẽ được tặng ngay gói nội thất bếp trị giá 45 triệu đồng và hỗ trợ vay vốn tối đa 65% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 15 tháng. Trường hợp khách hàng không vay sẽ được chiết khấu 4% tổng giá trị căn hộ nếu đóng sớm hơn theo tiến độ Hợp đồng. Như vậy chỉ cần thanh toán 35% tổng giá trị căn hộ, tương đương khoảng 580 triệu đồng khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ tại New Horizon City và dọn về ở ngay.

Imperial Plaza, dự án lớn nằm tại 360 Giải Phóng cũng không nằm ngoài “luồng ưu đãi” khi mạnh tay chi quà cho khách hàng. Cụ thể, khách hàng có cơ hội nhận siêu TV QLED Samsung 55’’ trị giá 55 triệu đồng hoặc một điều hòa Samsung cao cấp trị giá 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn chiết khấu “sâu” ngày mưa ngâu cho khách hàng thanh toán sớm với tỉ lệ lên tới 4,5% giá trị căn hộ. Khách hàng cũng có cơ hội sở hữu căn hộ với gói hỗ trợ vay vốn lãi suất 0% trong 12 tháng.

Bể bơi ngoài trời dự án 360 Giải Phóng đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và mang lại cảnh quan cho công đồng cư dân nơi đây.

Mặc dù là dự án “thu hút” tại thị trường BĐS Hải Phòng thời gian qua, nhưng trong tháng ngâu, chủ dự án Gò Gai Central Park (Thủy Nguyên, Hải Phòng) nhạy bén đưa ra ưu đãi lớn với quà tặng thiết thực: cơ hội nhận lộc vàng là 01 lượng trị giá 35 triệu đồng cho mỗi khách hàng mua nhà.

Có thể nói, chính sách bán hàng hấp dẫn khó cưỡng, cùng những sản phẩm bất động sản chất lượng được đưa ra thị trường dịp này dự báo, thị trường mùa ngâu 2017 sẽ tiếp tục sôi động & tạo ra đỉnh mốc mới. Liên hệ với Đất Xanh Miền Bắc để sở hữu những căn hộ lý tưởng cùng với những phần quà hấp dẫn duy nhất trong mùa ngâu 2017.