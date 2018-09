Ngày 17/10, xử vụ VinaSun kiện Grap

Liên quan tới phiên tòa của TAND TPHCM xử vụ VinaSun khởi kiện, yêu cầu GrabTaxi bồi thường thiệt hại 41,2 tỷ đồng và bồi thường một lần, sáng nay (24/9), chủ tọa – thẩm phán Trần Công Toại, quyết định hoãn phiên xử.

Theo thẩm phán chủ tọa, phía Grab đã có đơn xin hoãn phiên tòa để có thêm thờ gian nghiên cứu, tập hợp hồ sơ liên quan. Chủ tọa chấp nhận hoãn tòa và thông báo ngày 17/10 sẽ xét xử trở lại.

Phiên tòa sáng nay đã hoãn. Ảnh: Tân Châu

Như Tiền Phong đã đưa tin, vụ kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Cty Ánh Dương) - đơn vị sở hữu thương hiệu taxi VinaSun đối với bị đơn là Công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam (GrabTaxi) được diễn ra vào ngày 7/3, tại phiên xử này, Tòa kết thúc bằng một quyết định tạm đình chỉ xét xử để các bên tiếp tục bổ sung chứng cứ, hồ sơ.

Diễn biến tại phiên xử ngày 7/3 cho thấy, Vinasun (nguyên đơn) cho rằng, các tài liệu kiểm toán thể hiện, lợi nhuận năm 2016, Quý I và II/2017 của VinaSun bị mất là 75 tỷ đồng.

Phía VinaSun phân tích, trong một văn bản của Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM, tính đến tháng 6/2017, GrabTaxi đăng ký 12.913 xe, chiếm 54,25% (Uber có 10887 xe, chiếm 45,75%). Tổng số thiệt hại do GrabTaxi gây ra cho VinaSun trong năm 2016, Quý I và II/2017 số tiền trên 41 tỷ đồng.

VinaSun cũng lập luận, do GrabTaxi lợi dụng “Đề án 24” của Bộ GTVT để thực hiện hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng cho VinaSun, vì vậy đơn vị này yêu cầu Tòa tuyên buộc GrabTaxi bồi thường thiệt hại.

Luật sư (Ls) bảo vệ quyền lợi của VinaSun phân tích là GrabTaxi không chỉ là đơn vị cung ứng phần mềm kết nối như đã giải trình với các cơ quan chức năng của Việt Nam. Thực tế, Grab Taxi đã trực tiếp kinh doanh, trực tiếp điều hành xe, chỉ định tài xế đón khách, quyết định giá bán, điều chỉnh tăng giảm giá bán, tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi cho khách hàng sử dụng các loại hình của như GrabCar, GrabTaxi, Grab Share; Thưởng điểm cho tài xế chạy nhiều chuyến nhằm chiêu mộ, thu hút lái xe; Xử phạt các tài xế có hành vi vi phạm Quy chế do GrabTaxi đặt ra; Kết nối với một số Ngân hàng để giúp lái xe vay tới hơn 90% giá trị xe.

VinaSun cũng phân tích, khi khách hàng đặt xe và sử dụng dịch vụ Grab Taxi, khách hàng thanh toán bằng cách chuyển thẳng từ tài khoản của khách hàng vào tài khoản GrabTaxi, điều này đã khẳng định khách hàng đã thanh toán cho dịch vụ vận chuyển chứ không phải thanh toán cho việc thuê phần mềm dịch vụ.

VinaSun cho rằng tài xế khi đăng ký tham gia vào GrabTaxi, họ trực tiếp nộp hồ sơ cho GrabTaxi chứ không có đơn vị vận tải nào đứng ra làm việc với GrabTaxi. Đồng thời, khi tham gia vào GrabTaxi, tài xế được cấp một tài khoản để nộp tiền vào. Tài khoản này do GrabTaxi mở cho tài xế và khi tài khoản không đủ mức tiền theo quy định GrabTaxi thì không được nhận các chuyến đặt xe từ người sử dụng dịch vụ của GrabTaxi.

VinaSun cho rằng Grab Taxi là Công ty công nghệ không cung cấp dịch vụ vận tải và không phải là Nhà cung cấp dịch vụ vận tải là một sự ngụy biện, đánh tráo khái niệm để né tránh các điều kiện kinh doanh theo luật định, lách luật, trốn thuế.

Đáp trả ‘cáo buộc’ của Vinasun, tại phiên tòa ngày 7/3 Grab Taxi nói rằng để yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, VinaSun phải cung cấp chứng cứ để chứng minh yêu cầu khởi kiện của họ.

Đối với cáo buộc cho rằng GrabTaxi có hoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh taxi trái pháp luật, phía bị đơn lập luận rằng, Cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải là Bộ GTVT. VinaSun chưa cung cấp được quyết định của cơ quan quản lý về giao thông vận tải về hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh vận tải, kinh doanh taxi đối với GrabTaxi.

Ngoài ra Grab Taxi cũng khẳng định hoạt động kinh doanh của Grab Taxi là hoạt động cung ứng ứng dụng khoa học công nghệ quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng được Bộ GTVT cấp phép theo chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ có tham khảo ý kiến của các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên đề án thí điểm được GrabTaxi đệ trình.

“Giả sử GrabTaxi có vi phạm các điều kiện về kinh doanh vận tải, kinh doanh taxi thì VinaSun cũng chưa đưa ra được bằng chứng chứng minh đó là nguyên nhân dẫn đến việc VinaSun bị giảm thiểu khách hàng” – Đại diện GrabTaxi nói.

Đáng lưu ý là phản bác ‘quy buộc’ của Vinasun khi cho rằng Vinasun bị giảm thiểu khách hàng là do Grab Taxi, đại diện Grab Taxi nói rằng “Do các nguyên nhân khác. Cụ thể, theo đánh giá của Bộ GTVT, hành khách sử dụng các dịch vụ vận chuyển có ứng dụng công nghệ của GrabTaxi là bởi các lý do khác như giá tiền đã xác định trước, thuận tiện, an toàn chứ không phải vì các điều kiện kinh doanh vận tải, taxi không được đáp ứng như logo, bảng hiệu, đồng hồ tính tiền…”.

Về cáo buộc rằng GrabTaxi thực hiện không đúng đề án thí điểm được Bộ GTVT cho phép, GrabTaxi nói mình có tuân thủ đúng đề án thí điểm hay không là thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT. GrabTaxi thực hiện theo đúng đề án thí điểm, nếu cho rằng hoạt động kinh doanh của GrabTaxi gây thiệt hại cho hoạt động kinh doanh của VinaSun thì VinaSun phải khiếu nại quyết định cho phép đề án thí điểm lên Bộ trưởng GTVT hoặc khiếu kiện hành chính. VinaSun không cung cấp được bằng chứng nào chứng minh việc GrabTaxi vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện đề án thí điểm.

“Trong khi đó, có cơ sở khẳng định rằng việc VinaSun bị giảm thiểu khách hàng, theo báo cáo của Bộ GTVT và báo cáo nghiên cứu thị trường mà VinaSun lập, là do khách hàng lựa chọn dịch vụ vận chuyển sử dụng ứng dụng công nghệ vì tính an toàn, giá thành định trước, tiện lợi và dịch vụ tốt hơn” – Đại diện GrabTaxi nói.

Về cáo buộc GrabTaxi vi phạm pháp luật về khuyến mại, GrabTaxi cho rằng thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước về cạnh tranh. Việc xem xét hành vi khuyến mại có đúng luật hay không thuộc thẩm quyền xem xét của cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Công thương. VinaSun chưa cung cấp được bất kỳ quyết định xử phạt nào của các cơ quan có thẩm quyền về các hành vi này đối với GrabTaxi.