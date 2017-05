Ngày hội Thương gia nhí – CEO kids 2017: Chuẩn vốn tiếng Anh trong ngày hội kinh doanh

Những “Gian hàng thiên thần” với vốn khởi điểm là 2 triệu đồng được mở bán với những sản phẩm như thức ăn nhanh, trà sữa, quà lưu niệm do các học sinh làm thủ công, sách báo, mỹ phẩm và đồ chơi. Sau một tiếng rưỡi kinh doanh, đội nào thu về nhiều lợi nhuận nhất sẽ trở thành đội chiến thắng.

Các đội được dẫn dắt bởi những CEO xuất sắc nhất của trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA), đáp ứng được các tiêu chí: Tự tin, năng động, giao tiếp tốt, thích kinh doanh, vui vẻ hòa đồng. Ngoài ra còn có sự tham gia của các bậc phụ huynh trong vai trò là ban cố vấn, thành viên HĐQT và khách hàng.

CEO kids 2017 đã mở đầu cho chuỗi hoạt động hè đầy sôi động và bổ ích tại SNA. Qua ngày hội này, học sinh cũng phần nào hiểu được giá trị của sức lao động, từ đó biết trân quý và sử dụng đồng tiền hiệu quả hơn.

Ngày hội cũng lồng ghép các hoạt động để học sinh rèn luyện tiếng Anh như việc thuyết phục các giáo viên bản ngữ mua hàng. Họ sẽ trở thành những vị khách khó tính hơn cả để khuyến khích học sinh giao tiếp nhiều hơn, tìm mọi từ vựng, sắp xếp ý tứ logic và vận dụng mọi mẫu câu để diễn đạt ý tưởng kinh doanh của mình. Đây là một cách học giao tiếp tự nhiên rất hay và thực tế mà trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) bổ sung vào chương trình học.

Qua những hoàn cảnh và câu chuyện cụ thể, học sinh sẽ dễ dàng ghi nhớ từ vựng, làm phong phú kho từ vựng và tự tin hơn trong giao tiếp.

Học bằng trải nghiệm

Trương Hoàng Anh Thư, CEO xuất sắc của nhóm 21 cho biết: “Hôm nay gian hàng chúng em bán trà sữa Thái. Điều đặc biệt ở đây là tất cả các sản phẩm đều do chúng em tự tay làm nên rất đảm bảo an toàn vệ sinh. Chiến lược kinh doanh của chúng em là chia thành hai nhóm, một nhóm sẽ đứng bán hàng tại quầy, một nhóm đem sản phẩm đi vòng quanh hội chợ để giới thiệu cho mọi người để mở rộng quy mô kinh doanh. Ngoài ra chúng em còn có nhiều chương trình ưu đãi khác như mua hai ba sản phẩm trở lên sẽ được giảm giá, hoặc nhận một phiếu bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn. Em đến với cuộc thi năm nay với mục đích chính một là để học hỏi thêm nhiều điều bổ ích, hai là góp một phần công sức của mình vào quỹ từ thiện vì trẻ em chứ không quan trọng việc thắng thua”.

Bà Đặng Thị Kim Anh - Giám đốc tuyển sinh SNA trao toàn bộ danh thu của CEO Kids cho bà Lê Tuyết Mai - Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Giải thưởng chung cuộc là học bổng trị giá 100 triệu đồng của trường SNA đã thuộc về nhóm Leader Sushi với mặt hàng kinh doanh là các món ăn của Nhật Bản. Đại diện nhóm chiến thắng, em Lâm Nguyễn Minh Thư chia sẻ: “Tham gia CEO kids 2017 em cảm thấy rất áp lực và hồi hộp nhưng đây là cơ hội để em có dịp học hỏi và trải nghiệm bản thân ở lĩnh vực kinh doanh mà em rất yêu thích. Khi biết đội của mình đã giành chiến thắng thì em rất bất ngờ vì tất cả 21 team có mặt trong ngày hôm nay ai cũng rất xuất sắc và hoạt động hết năng xuất. Giây phút em được xướng tên lên nhận giải, em thực sự vô cùng quý trọng nó, vì đây là thành quả của cả đội của em chứ không của riêng em mà có được”.

Ông Dominic Vigil - Hiệu trưởng chương trình Hoa kỳ trao giải thưởng cho Quán quân của CEO kids 2017.

Bên cạnh CEO kids, chuỗi hoạt động mùa hè này của SNA cũng được đan xen rất nhiều chương trình giảng dạy tiếng Anh thông qua các buổi dã ngoại, lớp bồi dưỡng năng khiếu, tham quan thực tế và cả những chuyến du học hè tại Hoa Kỳ và Singapore. Mục tiêu của Trường Quốc tế Bắc Mỹ (SNA) là mang đến cho học sinh các cấp lớp một mùa hè sôi động, bổ ích và nâng cao trình độ tiếng Anh vượt trội mà không cần phải đi học thêm ở bất kì đâu.

A.D

Theo Trí thức trẻ