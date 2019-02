Nghệ An có tân Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Chiều 20/2, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã trao Quyết định số 2599, ngày 1/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về việc điều động, phân công ông Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đến nhận công tác tại cơ quan Thành ủy Vinh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Vinh, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trước đó, sáng 20/2, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã trao Quyết định số 2600-QĐ/TU ngày 1/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An điều động ông Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò nhận công tác tại Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cũng trong sáng 20/2, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 15. Hội nghị thực hiện thông báo của Ban Chấp hành Tỉnh ủy về bầu bổ sung Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 2020 và rà soát bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, ông Chu Bá Long, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.